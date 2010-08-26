Bu para ondan çıktı!

T24 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir dilencinin üzerinden bin 669 lira para çıktı.



Ramazan ayına girilmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İnönü Bulvarı üzerinde dilenerek para toplayan bir kişiyi yakaladı. Dilenciden, üst aramasında çıkan banknot ve bozuk paraların toplam değerinin bin 669 lira olduğunu gören ekipler şaşkınlık yaşadı. Dilencinin üzerinden ayrıca, 31 milyon 500 bin lira da tedavülden kalkmış para çıktı. Paralara el konulurken, dilenci hakkında işlem yapıldı.



Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte insanların daha duygusallaştığını ve dilencilerin de bu durumdan yararlandıklarını söyledi. Çelebi, dilencilerin halkın yoğun olduğu bölgelere ek olarak özellikle akşam saatlerinde cami önlerini mesken tuttuklarını belirterek, “Vatandaşlarımız çeşitli şekillerde duygu sömürüsü yaparak dilenen bu kişilere itibar etmesinler. Zabıta birimi olarak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Ayrıca gelen ihbarları da anında değerlendirerek hemen müdahalede bulunuyoruz. Bugün yaptığımız denetimde bir dilencinin üzerinden çıkan para miktarının asgari ücretten oldukça fazla olması, dilenciliği meslek haline getirdiklerini gösteriyor” dedi.



