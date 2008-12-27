Bu para çıldırtır!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Yılbaşı Özel Çekilişinde vereceği 25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanan talihli bunu mevduat olarak değerlendirdiği taktirde

günlük 9 bin 897 YTL, aylık ise 379 bin YTL gelir elde edecek.



Milli Piyango İdaresi tarafından satışa sunulan yılbaşı biletlerinde çekilişte çıkacak 25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiye, hemen herkesin hayallerini süslüyor.

Yeni yıla 25 milyon YTL ile girecek olan talihli, bunu repo, vadeli mevduat ve bono da değerlendirmesi durumunda da önemli ölçüde getiri sağlayacak.



25 Aralık tarihindeki oranlar itibariyle 25 milyon YTL'nin günlük yüzde 17 faiz oranıyla mevduat getirisi 9 bin 897 YTL, yüzde 21 faiz oranından bir aylık getirisi net 379 bin YTL, yıllık getirisi ise 4 milyon 548 bin 500 YTL olacak.



Talihli ikramiyesini repoda değerlendirirse, bunun günlük getirisi yüzde 9'dan 5 bin 548 YTL, bir haftalık getirisi ise yüzde 10,5'dan 51 bin 780, yüzde 8,5'dan aylık repo getirisi ise 162 bin 431 YTL olacak.

Hazine bonosunda değerlendirmesi durumunda ise yüzde 17,19 faiz oranından aylık 328 bin 485, yıllık ise 3 milyon 867 bin 645 YTL gelir elde edebilecek.



Öte yandan, büyük ikramiye çıkacak talihli isterse tanesi 270,47 YTL'den 92 bin 431 adet Cumhuriyet altını, 100 bin YTL'den 250 daire sahibi olabilecek.

Özel çekiliş için bastırılan tam biletler 29 Kasımdan itibaren 24 YTL'den, yarım biletler 12 YTL'den, çeyrek biletler ise 6 YTL'den satışa sunulmuştu.