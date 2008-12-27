T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu para çıldırtır!

Milli Piyango'nun 25 milyon YTL'lik büyük ikramiyesinin günlük getirisi 10 bin YTL, aylık 379 bin YTL, yıllık 4.5 milyon YTL

27 Aralık 2008 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Yılbaşı Özel Çekilişinde vereceği 25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanan talihli bunu mevduat olarak değerlendirdiği taktirde
günlük 9 bin 897 YTL, aylık ise 379 bin YTL gelir elde edecek.

Milli Piyango İdaresi tarafından satışa sunulan yılbaşı biletlerinde çekilişte çıkacak 25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiye, hemen herkesin hayallerini süslüyor.
Yeni yıla 25 milyon YTL ile girecek olan talihli, bunu repo, vadeli mevduat ve bono da değerlendirmesi durumunda da önemli ölçüde getiri sağlayacak.

25 Aralık tarihindeki oranlar itibariyle 25 milyon YTL'nin günlük yüzde 17 faiz oranıyla mevduat getirisi 9 bin 897 YTL, yüzde 21 faiz oranından bir aylık getirisi net 379 bin YTL, yıllık getirisi ise 4 milyon 548 bin 500 YTL olacak.

Talihli ikramiyesini repoda değerlendirirse, bunun günlük getirisi yüzde 9'dan 5 bin 548 YTL, bir haftalık getirisi ise yüzde 10,5'dan 51 bin 780, yüzde 8,5'dan aylık repo getirisi ise 162 bin 431 YTL olacak.
Hazine bonosunda değerlendirmesi durumunda ise yüzde 17,19 faiz oranından aylık 328 bin 485, yıllık ise 3 milyon 867 bin 645 YTL gelir elde edebilecek.

Öte yandan, büyük ikramiye çıkacak talihli isterse tanesi 270,47 YTL'den 92 bin 431 adet Cumhuriyet altını, 100 bin YTL'den 250 daire sahibi olabilecek.
Özel çekiliş için bastırılan tam biletler 29 Kasımdan itibaren 24 YTL'den, yarım biletler 12 YTL'den, çeyrek biletler ise 6 YTL'den satışa sunulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24