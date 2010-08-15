Bu pakete hayır diyenin aklında bir zoru vardır

T24 - AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı tarafından Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeğine katılan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış iftar sonrası yaptığı konuşmada, vatandaşlardan refarandumda "evet" oyu atmalarını istedi. Bağış, "Bu pakete hayır diyenin ya aklında bir zoru vardır ya da vatan sevgisiyle ilgili bir sıkıntısı vardır" diye konuştu.

Bağış, paketin içeriğinin iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, "Paketin içeriği okumadan evet demeyin. Ama bu paketin içeriğin okuduktan sonra paketin ülkeye neler kazındıracağını gördükten sonra bu pakete hayır diyenin ya aklında bir zoru vardır ya da vatan sevgisiyle ilgili bir sıkıntısı vardır" diye konuştu. Bağış, anayasa paketinin hazırlanması sırasında daha iyi bir paket için muhalefetin de destek vermesini beklediklerini ama bir destek almadıklarını belirterek, muhalefetin paketi engelleme çabalarına rağmen, milletin önünü açmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Anayasa'yı mecliste değiştirmediklerini, milletin önüne getirdiklerini anlatan Bağış, "Anayasanın değişip değişmemesi için kararı vermek için sizin önünüze geldik. TBMM değişiklik paketini millete arz etmiştir. Karar verecek olan millettir. Peki bu memleketin Ana muhalefet Partisi ne dedi. Bu millet bilmez, bu millet bidon kafalı dedi. Bu millet göbeğini kaşır dedi. Peki kim anlar dedik. Anayasa mahkemesi dediler. Anayasa mahkemesine götürdü memleketin karar vermesini engellemek için. siz ne yapacağınızı bilirsiniz. 12 Eylül'de sendikalara gittiğinizde ananızın ak sütü gibi helal evet oyaları vereceğinizi biliyorum" şeklinde konuştu. Bugün kadar yapılan yatırımların en önemlisini 12 Eylül'de Türk halkının yapacağını kaydeden Bağış, bugünün çocuklarının kendi yaşadıkları sorunları yaşamamaları, daha çağdaş, demokratik, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkması için Türk milletinin 12 Eylül günü 'hayır'cılara gereken cevabı vereceğine inandığını söyledi.

Pakete kimlerin hayır dediğine bakıldığında neden evet denmesi gerektiğinin anlaşılacağını kaydeden Bağış, hayır diyenlerin tuzu kuru olanlar ve milletten kopmuşlar olduğunu anlatan Bağış, pakete evet diyenlerinde bu millete hizmet edenler olduğunu belirtti. Bağış, milletin kendi derdiyle dertlenin, kendisine hizmet edeni her zaman ödüllendirdiğini, kendinden kopanların da cezalandırdığını, yanlış bir adım atarlarsa sandıkta cezalandırılacaklarını çok iyi bildiklerini belirterek, sandıktan umudu olmayan muhalefet partilerinin umudu mahkeme kapılarında aradığını, bu zihniyetin de ebedi muhalefete mahkum edildiğini vurguladı.