Bu oyunlara gidenler 10 Ekim Dayanışması'na destek olacak!

Bazı özel tiyatro ve atölyeler, aralık ayında perdelerini Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılara destek olmak için kurulan 10 Ekim Dayanışması’na katkı sağlamak amacıyla açacak. Tiyatrolardan elde edilecek gelir 10 Ekim Dayanışması’na bağışlanacak.

İleri Haber'de yer alan habere göre; aralarında Craft, Dostlar Tiyatrosu, Galata Perform, İkinciKat Tiyatro, Moda Sahnesi olan 23 özel tiyatro ve atölye, aralık ayında sahneleyecekleri bazı oyunlarının gelirini 10 Ekim Dayanışması’na bağışladıklarını duyurdu.

23 sahne tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bizler, aşağıda ismi geçen tiyatrolar ve tiyatro mekanları olarak; 10 Ekim günü Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırıdan sonra tedavi masraflarının ve gündelik ihtiyaçların karşılanabilmesinde sürekliliği önemseyen bir grup gönüllünün Ankara’da oluşturduğu 10 Ekim Dayanışması’na ufak bir katkıyla da olsa dahil olmak istedik.

Aralık ayında bir oyunumuzu, Ankara tren garı önündeki bombalı saldırıda kaybettiğimiz 102 insanımızın yakınları için, ağır yaralar ve uzuv kayıpları sebebiyle tedavisi hastanede devam eden insanlarımız için, yaralılara aylardır hastanede refakat eden yakınları için ve hala tedavisi evde devam eden tüm insanlarımız için oynuyoruz!

Oyunlarımıza gelin, siz de dayanışmanın bir parçası olun!”

Hangi sahneler destek oluyor?

Dayanışmaya destek olan sahneler şunlar:

-Craft

-Çıplak Ayaklar Kumpanyası

-D22

-Dostlar Tiyatrosu

-Emek Sahnesi

-Galata Perform

-GRİ Sahne

-İkinciKat Tiyatro

-İstanbulimpro

-Kadıköy Teatron

-Kumbaracı50

-6’dan Sonra Tiyatro

-Mekan Sahne

-Moda Sahnesi

-Oyun Atölyesi

-Sahne 3 - 3 Mota Oyuncuları

-Seyyar Sahne

-Şermola Performans

- DestAr Tiyatro

-Tiyatro BeReZe

-Tiyatro Boğaziçi

-Tiyatro NeKi

-TiyatroTEM