Bu otomobilden sağ çıktılar

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, çarpıştığı kamyonun önünde 15 metre sürüklenen otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 30 yaşındaki Emine Salim ile yanındaki kızı 10 yaşındaki Yasemin Salim, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Antalya- Burdur karayolundaki Çeltikçi İlçesi'nde kavşaktan geçen Emine Salim yönetimindeki otomobil, Antalya'dan gelen Durmuş Akgül yönetimindeki sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyonun önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Emine Salim ile kızı, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne kızın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Ehliyeti olmadığı anlaşılan Salim, 75'inci Yıl İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi kızını okula götürdüğünü söyledi.

