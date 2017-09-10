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Bu otomobil için 25 bin TL harcadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de mobilya ustası 26 yaşındaki Mehmet Elçi, modifiye tutkusunu hayata geçirdi

10 Eylül 2017 13:38

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de mobilya ustası 26 yaşındaki Mehmet Elçi, modifiye tutkusunu hayata geçirdi. Elçi, halk arasında \'Hacı Murat\' olarak bilinen 1976 model \'Murat 124\' otomobilini, 25 bin lira harcayarak modifiye etti.
Denizli\'de mobilya ustası Mehmet Elçi, modifiye tutkusunu gerçeğe dönüştürebilmek için 1 yıl önce, 3 bin 500 lira karşılığında, halk arasında \'Murat 124\' marka otomobil satın aldı. Elçi, beyaz renkli otomobilini 6 aylık çalışmanın ardından modifiye ederek dikkat çekici bir aracın sahibi oldu. Otomobilinin motorunu değiştiren Elçi, iç ve dış dizaynını yenilediği aracına 5 bin lira değerinde ses sistemi taktı. Sarı ve beyaz renklere boyattığı otomobiline ise, \'Sarı civcivim\' adını koydu. Kullandığı çeşitli aksesuarlarla birlikte otomobiline 25 bin lira para harcayan Elçi, aracın kenarlarına ise \'Keyfi hizmete mahsustur\' yazdırdı.
\"GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR\"
Küçük yaşlardan beri otomobil tutkusu olduğunu belirten Elçi, külüstür haldake 1796 model otomobile 25 bin TL harcaarak bugünkü hale getirdiğini söledi. Mehmet Elçi, şöyle dedi:
\"Eskiden beri bu tarz arabaları seviyorum. Modifiye ettiğim aracımı her gün yıkayıp temizliyorum. Arabam benim için çok değerli. O benim \'Sarı civcivim.\' Arabama gözüm gibi bakıyorum. Yolda seyir halindeyken arabam oldukça dikkat çekiyor. Görenler çok beğeniyor ve ne kadar masraf ettiğimi soruyor.\"

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