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Bilim / Teknoloji

Bu otomobil direksiyon başında mesaj atanları, makyaj yapanları uyaracak

Göz sensörüne sahip olan otomobillerin seri üretimine başlanıyor

01 Eylül 2014 16:21

ABD'li otomotiv devi General Motors gelecekte otomobillerde standart olma potansiyeline sahip bir teknolojiyi hayata geçiriyor. Göz sensörlerine sahip yüzbinlerce otomobil önümüzdeki yıllarda üretilip satışa sunulacak. Bu sensörlere sahip olan otomobiller sürüş sırasında cep telefonu ile konuşan, mesaj atan veya makyaj yapan sürücüleri uyaracak.

Hürriyet’in Financial Times’a dayandırdığı haberine göre, otomobilini sürerken cep telefonundan mesaj atmaya çalışanlar ya da direksiyon başında makyaj yapanlar dikkat! ABD'li otomotiv devi General Motors otomobillerde devrim sayılabilecek değişikliği hayata geçiriyor.

General Motors sürücünün gözünü takip eden sensörlerle donatılmış araçların seri üretimine geçeceğini açıkladı. Sürücünün gözünü ve baş hareketlerini takip edecek sensörler sayesinde otomobil sürücüye "dikkatinin dağıldığı" uyarısını yapacak.

General Motors'un tedarikçilerinden olan Takata firması bu proje ile ilgili Avustralyalı sensör teknolojisi şirketi Seeing Machines ile anlaşmayı tamamladı.

 

500 bin araç üretilecek

 

Anlaşma kapsamında GM'nin önümüzdeki 3-5 sene içinde üreteceği 500 bin aracında bu sensörler ve uyarı sistemi yer alacak. Sensörler sürücünün başını ve gözünü takip ederken sürücünün belli bir süre gözünü yoldan ayırması, aynalara bakmaması durumunda uyarı verecek.

 

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