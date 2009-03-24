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Yaşam

Bu otobüs yüzüyor

Tam anlamıyla hem karada hem de suda gidebilen ilk otobüs AmphiCoach GTS-1'ün üretimine başlanıyor.

24 Mart 2009 02:00

Tam anlamıyla hem karada hem de suda gidebilen ilk otobüs AmphiCoach GTS-1'ün üretimine başlanıyor. Bütün Avrupa ülkelerine satılması planlanan 'amfibüs' için şimdiden 12 firma sıraya girdi.

Yüzebilen otobüs yolda - FOTOGALERİ

AmphiCoach GTS-1, 3 yıllık tasarım ve geliştirme süresinin ardından, dünyanın tam anlamıyla hem karada hem de suda gidebilen ilk otobüsü olarak Malta'da üretilmeye başlanacak. Şimdiden 12 sipariş alındığını belirten firma yetkilileri, yaklaşık 50 talebin de şu an görüşme aşamasında olduğunu açıkladı.

İtalya üretimi Irisbus otobüsü kullanılarak geliştirilen AmphiCoach'ın gövdesi, suda rahat ve güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için özel olarak tasarlanan bir gövdeyle tamamlanmış. Iveco otobüslerinde kullanılan dizel motorun kullanılacağı 'amfibüs' hakkında henüz daha detaylı bir açıklama yapılmazken, İngiltere satış fiyatının 700 bin TL olacağı duyuruldu.

Hem sol hem de sağ direksiyonlu olarak üretilecek AmphiCoach GTS-1, bunun yanında gürültü ve egzos gazı salınımı oranlarıyla da bütün Avrupa ülkelerinde kullanılabilecek şekilde üretilecek.

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