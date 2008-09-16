Bu otelde yalnız kadınlar çalışıyor

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'teki ‘İmage’ adlı otelde, erkek personel çapkınlık yaptıkları, tesise gelen kadın turistlerle birlikte oldukları gerekçesiyle işten çıkarılınca yalnızca kadınlar çalışmaya başladı. Bundan böyle erkek personel çalıştırmayacaklarını belirten otelin müdürü 32 yaşındaki Pelin Yücel, temizliğinden yemeğine, gece bekçiliğinden tamirata kadar bütün işleri, 4 personeliyle birlikte kadın başlarına yaptıklarını söyledi.



Daha çok İngiliz ve Rus turistleri ağırlayan, 12 yıl önce hizmete giren Uzunyalı Mevkii'ndeki 27 odalı, 60 yatak kapasiteli tesiste 8 yıldır müdürlük yapan Pelin Yücel, erkek personel çalıştırmama kararı almalarının nedenini açıklarken şöyle konuştu: “Yasaklamamıza rağmen yıllardır, erkek personelin otel içinde yaptıkları çapkınlıkların önüne geçemedik. Sekiz yıl içinde gece yarıları, sabaha karşı yaptığım baskınlarda çok sayıda erkek personelin, işini bırakıp kadın turistlerle birlikte olduğunu tespit ettim. Yapanları işten çıkarmamız da bu duruma engel olamadı. Son olarak, geçtiğimiz haziran ayında çok çok efendi barmenimizi, çalışma saati içinde İngiliz kadın müşterimizle tuvaletten çıkarken görünce, bir daha erkek personel çalıştırmama kararı aldım. Patronum da onay verince haziran ortasından itibaren otelde yalnızca kadın personel çalıştırmaya başladık.”



Elinin hamuruyla tamirat yapıyor



Haziran, temmuz ve ağustos aylarında kendisiyle birlikte otelde 7 kadının görev yaptığını bu sayının eylülde 5'e düştüğünü, kendisinin de müdürlüğün yanı sıra aşçılık ve teknik servis görevini yürüttüğünü ifade eden Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “Erkek personel çalıştırmayınca, haliyle erkeklerin yaptıkları işler de üstümüze kaldı. Ben yarım pansiyon müşterilerimiz için yemek hazırlamaya, bozulan aletleri tamir etmeye, her sabah havuzun temizliğini yapmaya başladım. Gece resepsiyonist arkadaşımız gece bekçiliği, barmen arkadaşımız garsonluk, garsonumuz resepsiyonistlik, dolayısıyla herkes her işi yapar oldu. Ancak, hepimiz halimizden memnun olduğumuz gibi müşterilerimizin de bizden memnun olduğunu görmekten çok mutluyuz. Bu huzur ortamını bozmamaya, bundan sonra kesinlikle bir daha erkek personel çalıştırmamaya kararlıyız.”



Çalışanlar da memnun



Yücel, Türkiye'de hatta dünyada yalnızca kadınların çalıştığı başka bir otelin bulunduğunu tahmin etmediğini de sözlerine ekledi.



Otelin kadın çalışanları, Zeynep Akçalı, Yıldız Gürsoy, Simge Cankel ve Gamze Yiğit de yaşamlarından memnun olduklarını, hiç zorlanmadıklarını önümüzdeki yıllarda da aynı otelde görev almak istediklerini belirtti.



Kadın personelimi bin erkeğe değişmem



Kadın personeline övgüler yağdıran otelin sahibi ve işletmecisi Kahramanmaraşlı işadamı Mehmet Taner Üzümcüoğlu da şunları söyledi: “Ben, titiz ve prensip sahibi biriyim. İşyerinde çapkınlık yapılması hoş değil. Çok güvendiğim müdürüm Pelin Hanım, yasağa rağmen çapkınlıklarının önüne geçemediklerini, bunun için yalnızca kadın personelle çalışmak istediğini söyleyince kabul ettim. Maraş'taki işim dolayısıyla Marmaris'e çok sık gelemiyorum ama gözüm de arkada kalmıyor. Bir kadın personeli, bin erkek personele değişmem.”