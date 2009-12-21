Bu öpücükler hiç unutulmayacak

<p><strong><img style="BORDER-BOTTOM-COLOR:#ffffff;BORDER-TOP-COLOR:#ffffff;WIDTH:250px;BORDER-RIGHT-COLOR:#ffffff;BORDER-LEFT-COLOR:#ffffff;" border="5" alt="5" align="right" src="http://www.t24.com.tr/media/21122009/b4e9c30b6e297f9cf2b63f3063674096_k.jpg" />Öpücük deyip geçmeyin. Sağlığa yararları bir yana bazı öpücükler tarihin önemli anlarını simgeliyor. <br /></strong><br /> Bazı öpüşme görüntüleri üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak.<br /><b><br />Deutsche Welle</b></p><p><strong><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/galeridetay.aspx?gid=1756&Page=1" target="_blank">Foto Galeri için tıklayınız</a></strong></p><br /><br />