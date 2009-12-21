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Yaşam

Bu öpücükler hiç unutulmayacak

Öpücük deyip geçmeyin. Sağlığa yararları bir yana bazı öpücükler tarihin önemli anlarını simgeliyor.

21 Aralık 2009 02:00

5Öpücük deyip geçmeyin. Sağlığa yararları bir yana bazı öpücükler tarihin önemli anlarını simgeliyor.

   Bazı öpüşme görüntüleri üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak.

Deutsche Welle

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