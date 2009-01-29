Türkiye'de kurulan 6. opera ve bale olan Samsun Devlet Opera ve Balesi, ilk bale gösterisini ''Karagöz ve Hacivat ile Cumhuriyete Yolculuk'' adlı çocuk operası ile yapacak.



Oyunun rejisörü ve metin yazarı Gülce Çelik Erdoğan, eserin tanıtım toplantısında, ''Karagöz ve Hacivat ile Cumhuriyete yolculuk'' adlı eserin Ankara'da 6 yıl kapalı gişe oynadığını söyledi.



Yeni kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesinin ilk bale ve opera temsilinin bu çocuk operası olacağını belirten Erdoğan, ''Bu Cumartesi saat 11.00'de çocuklarımızı bekliyoruz. Yaklaşık 11 kişilik oyuncu kadrosu, 5 kişilik dansçı kadrosu, 30'u aşkın orkestra kadromuz var. Gayet geniş bir kadro ile çocuklarımıza bu operayı sunmaya çalışacağız'' dedi.



''Hacivat ve Karagöz'ü 21. yüzyıla taşıdık''



Hacivat ve Karagöz'ün, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Mevlana gibi Anadolu'nun en zengin kültür miraslarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, çocukların bu kültür miraslarını unutmaya başladıklarına dikkati çekti.



''Çocukların ilgisini seçmek için Karagöz ve Hacivat'ı 21. yüzyıla taşıdık'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



''Daha modern, daha çağdaş, yeni maceraların içine attık Hacivat ve Karagöz'ü. Çocuklar seyrettiklerinde, televizyonda seyrettikleri çizgi film kadar onlardan zevk aldılar. Çocuklar için bir eser üretirken onların psikolojik yapılarına, yaş düzeylerine uygun müzikler ve diyaloglar seçmek çok önemli. Bu arada, onlara ufak tefek mesajlar vermek de çok önemli. Bu da müzik ve dansla olduğu zaman çocuklar üzerinde çok kalıcı, unutulmaz izler bırakıyor.



Biz çocuklarımıza çok sesli müziği, operayı, baleyi tanıtmak için muhakkak özgün eserler üretmeliyiz. Bu konudaki repertuvar dünyada da çok azdır. Bu tarz eserlerin çoğalması gerekmektedir.''



Bu operaya bebekler de davetli



Eserde 0-11 yaş arası çocuklara hitap ettiklerini vurgulayan Erdoğan, seyirciden ''çocuğum küçük'' diye düşünmemesini, bebeklerini de operaya getirmelerini istedi.



Operaya 3 aylık bebeklerini dahi getiren anneler gördüğünü, bebeklerin operayı sakinlikle dinlediklerini anlatan Erdoğan, ''Çocukların, bebeklerin sadece orkestrayı bile dinlemeleri onların zekalarını artırıcı bir işlev görecektir. Bugün çok sesli müziğin çocuklarda zekayı ve matematiksel düşünme yeteneğini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Herkesi operaya, baleye bekliyorum'' diye konuştu.



Samsun ve Cumhuriyet



Gülce Çelik Erdoğan, büyük önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında ve Cumhuriyetin kuruluşunda Samsun'un öneminin çok büyük olduğunu belirtti.



''Karagöz ve Hacivat ile Cumhuriyete Yolculuk'' adlı eserde doğrudan Cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin yüceltildiğini ifade eden Erdoğan, Samsun'da bu eserin sahnelenmesini çok anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.



Bestesi Mustafa Erdoğan'a, dekoru Yusuf Toker'e, kostümleri Nursun Ünlü'ye koreografisi Nilgün Birsel Demireller'e ait oyunun orkestra şefliğini Markus Baisch yapıyor.



İki sezon boyunca sahnelenecek ve çevre illere de turne kapsamında gidecek oyun, 31 Ocak Cumartesi günü Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.



(AA)

