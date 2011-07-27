T24 - İstanbul'un en popüler yerlerinden Asmalımescit'te belediyenin "kontrolsüz yol işgali" nedeniyle düzenlediği masa operasyonu, cıvıl cıvıl sokakları sessizliğe boğdu. Masaların kaldırılmasıyla boş kalan sokaklar için esnaf "Bu operasyon bizi öldürür" dedi.













CNNTURK.COM Özel haberine göre; Beyoğlu Belediyesi'nin, "kontrolsüz yol işgali" gerekçesiyle Beyoğlu sokaklarındaki masa ve sandalyeleri kaldırması, esnafın tepkisine yol açtı. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (Bey-Der) Başkan Yardımcısı Tahir Berrakkarasu, bu düzenlemenin zamansız yapıldığını, kendileriyle diyalog kurulmamasının bir hata olduğunu belirterek "Bu operasyon Beyoğlu esnafını bitirir" dedi.



Tahir Berrakkarasu, belediye tarafından "araç ve yaya trafiğini rahatlatmak" amacıyla düzenleme yapıldığının söylendiğini belirterek, "Taksim'den Tünel'e kadar yakinen izledik. Basına anlattıkları gibi değil. Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak istediklerini söylüyorlar. Ama 96'da çıkan yasaya göre Beyoğlu zaten trafiğe kapalı. Asmalımescit, Hardal, Sofyalı, Mis, İmam Adnan hepsi trafiğe kapalı. Çelişiyorlar" dedi.

"Çizgi çektiler, burayı aşmayın dediler"



Berrakkarasu, belediye yetkililerinin önceki gün sözlü uyarılarda bulunduğunu, yazılı tebliğ olmadığını, ancak bazı işletmeccilere ertesi gün masaların kaldırılması gerektiğine dair bir kağıt imzalatıldığını söyledi.



Belediyeden yapılan açıklamada operasyonun "izinsiz ve kontrolsüz" işgallere karşı olduğunun ifade edilmesine Berrakkarasu şöyle yanıt verdi: "2 hafta önce beyaz çizgiler çizdiler, burayı aşmayın dediler. Ne hikmetse yazın ortasında yapılıyor bu uygulamalar, bize hazırlık yapmak için zaman tanınmıyor, önceden hazırlanmıyorlar. Taraflar olarak bir araya gelemedik. Randevu taleplerimize de yanıt alamadık. İşgaliyesi olan 400, 500 mekan var ama hukuki bir dayanak, yazılı bir tebliğ yok. İşgaliye ödenmediyse vergi usül kanunu var, amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. İyiniyet görmüyoruz." Berrakkarasu bazı işletmecilerin ise 6 aylık belgelerinin Haziran'da bitmiş olmasına karşın, Temmuz'un da bedelini ödediğini, sorunun ödenmeyen işgaliyeden kaynaklanmadığını söyledi.

"İş yapmayan adam borcunu nasıl ödeyecek?"



Sigara yasağından sonra tek alternatifin kapı önleri olduğuna dikkat çeken Berrakkarasu "Bu yasak devam ederse esnaf bu yazı çıkartamaz. Eğlence vergisi, emlak vergisi, çöp vergisi, SGK, hepsi vergi. Önümüz ramazan, zaten işler azalacak. Bu ay biraz iş yapmayı umuyordu esnaf, şimdi bunu da elinden aldılar. Caydırıcılık yok şu anda, caydırıcı ceza verilseydi anlaşılır olurdu. Bu esnafı öldürür. İş yapmayan adam borcunu nasıl ödeyecek?"



Belediyenin gerekçelerinden biri gelen şikayetler. Berrakkarasu ise "Bin 600 şikayet var diyorlar. çözümü bu değil, 10 masa yerine 15 masa attıysa fazla olan 5 masayı kaldırmalılar. Sonuç olarak biz Beyoğlu'nda alınacak her karar için belediyeyle aynı masada duralım, diyalog kuralım istiyoruz" dedi.





