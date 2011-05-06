Bu onların ilk vakaları değil!

T24 - İşte o canavarlarGülden AYDIN6 Mayıs 2011Türkiye’nin bir aydır konuştuğu Pasinler’deki öğretmene bıçaklı ve cinsel saldırı olayı aydınladı.Emniyet önceki saldırı vakalarını inceledi, şüpheli DNA’larını karşılaştırdı ve Kadir N. ile Ümit A.’ya ulaştı.



6 Nisan’da Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde görev yapan öğretmen A.K.’ye (23) saldıranlar yakalandı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Saldırının düğümü ocak ayında liseli bir kıza saldıran kişinin kamera görüntüleriyle çözüldü. Liseli kız, Kadir N.’yi (24) teşhis etti. Gözaltına alınan Kadir N.’nin DNA’sı saldırı sırasında öğretmenin tırnak içinde bıraktığı deri ve saç örnekleriyle uyuştu. Kadir N., dün 00.45’te, Ümit A. (24) da 02.45’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, linç edilme ihtimali nedeniyle gece kurulan mahkemede, ‘Öldürmeye teşebbüs, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve yağma’ suçlamalarıyla tutuklandı. İki otomobille dörder polis eşliğinde getirilen şüpheliler, Erzurum E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 6 Nisan’da öğretmen A.K.’ye saldıran kişiler aranırken 14 Ocak 2011’de, 15 yaşındaki bir kız öğrenciye tecavüz girişimi incelendi. Liseli kıza öğretmenin saldırıya uğradığı gün okulun kamera kayıtlarına giren bir kişinin görüntüleri izletildi. Küçük kız saldırganı teşhis etti. Polise araşturmalar sonucu saldırganın Pasinlerli fırıncı çırağı Kadir N. olduğunu belirledi. Kadir N., İstanbul’da da benzer üç dört olaya karışmış ancak teşhis edilemediği için gözaltına alınmamıştı. Kadir N.’den alınan kan örneği ile öğretmen A.K.’nin üzerindeki kan ve saçtan alınan örneklerin DNA’sı uyuştu. Kadir N., DNA sonucunu duyunca suçunu itiraf etti.







‘Önce Kadir, sonra ben...’



İlkokul mezunu ve işsiz olan Ümit A., Paşabey Mahallesi’nde oturduğunu, ilçede tek arkadaşının Kadir N., olduğunu bildirdi. 6 Nisan günü Kadir N.’nin bir öğretmenle arkadaş olarak konuştuğunu ve birlikte görmeye gittiklerini belirten Ümit A., ifadesinde şunları söyledi: “Öğretmen, Kadir N. ile bir şeyler konuştu. Arkadaşız diyerek koluna girdik. Hemen sağdaki dar çıkmaza götürdük. Kadir N.’nin tacizde bulununca öğretmen ‘Dur yapma’ diyerek bağırmaya başladı. Kadir N., belinden bıçağı çıkararak kadının pantolonunu kesmeye çalıştı. Öğretmen tırnaklarıyla onun yüzünü çizdi. Bunun üzerine K., yerden bir taş alarak öğretmenin başına vurdu. Bayılan öğretmene önce o sonra ben tecavüz ettik. Kadir N., öğretmenin çantasını yaktı. ‘Delilleri yok et’ diyerek öğretmenin telefonunu bana verdi. Ben de taşla kırdım.”





‘Öğretmen bana saati sordu’



Pasinler’de bir fırında geceleri çalıştığını, 2006 yılında Gümüşhane Meslek Yüksekokulu’nda bir süre okuduğunu ifade eden Kadir N., öğretmen A.K.’nin yanına geldiğini saati sorduğunu, ardından çıkmaz sokağa doğru iterek götürdüğünü anlattı.





Tecavüzü reddetti



Öğretmenin burada kafasını çarparak yere düştüğünü ileri süren Kadir N. bıçakla pantolunun üst tarafını kestiğini, çocukları görünce cinsel saldırıda bulunmadığını, kalede öğretmenin çantasını ve kan bulaştığı için montunu yaktığını söyledi. Kadir N., kamera görüntüsüyle ilgili olarak, o sırada halasının evine gittiğini iddia etti. Pantolununda olay sırasında terlediği için sıvı bulunduğunu savunan Kadir N. arkadaşının tecavüzle ilgili iddialarını ise kabul etmedi.





İlk vakaları değil



Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Pasinler’deki saldırının faillerinin bulunmuş olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu bu olay ile yine Pasinler İlçesi’nde 30 Aralık 2009, 21 Mayıs 2010 ve 14 Ocak 2011 tarihlerinde meydana gelen cinsel saldırı olaylarının oluş şekli, metodu, yöntem ve zamanına bakıldığında, tek başına yürümekte olan kadınların metruk binalara çekilmeye çalışıldığı, suç aleti olarak bıçak kullanıldığı belirlendi. Verilen eşkale benseyen 280 kişi incelendi, 300 kişinin bilgisine başvuruldu. Çalışmalar sürmekteyken, 3 Mayıs günü alınan Kadir N. ile ilgili inceleme ve araştırma esnasında, 14 Ocak günü kız öğrenci G.D.’yi evine giderken bıçakla yaralayan kişi olduğu anlaşıldı. Kadir N.’den alınan kan numunesinin mağdur ve olay yerinden alınan şüphelilere ait DNA ile uyumlu çıkması üzerine Kadir N.’nin yanındaki diğer şahsın Ümit A. olduğu tespit edilmiştir. Erzurum için karanlık bir nokta aydınlatılmış oldu.”

Robot resme benzemiyorlar

Erzurum Asayiş Şubesi yetkililerine göre şüpheliler, öğretmenin verdiği eşkâllere hiç uymuyor. Yetkililer “Bu robot resimlerle tüm Türkiye’yi tarasaydık bile asla bulamazdık. Saçlarını öğretmenin tarif ettiği gibi hiç uzatmamışlar, tipleri de benzemiyor” dediler.