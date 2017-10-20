"Bu olay aslında, Türkiye'de işlerin yalapşap yapıldığının belgesi"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, üniversiteye giriş sisteminin değişmesiyle ilgili olarak, "Yine değişt. Hazirana kadar birkaç kez değişirse şaşırmam" diyerek tepki gösterdi. Tezkan, "Bu olay var ya; aslında Türkiye’nin kötü yöneltildiğinin, işlerin yalapşap yapıldığının belgesi.. Yazık gençlere, çok yazık!.." ifadesini kullandı.

Tezkan'nın "Bir yılda hazırlandı bir haftada çöktü" başlığıyla (20 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu ne diyeceksiniz?

Üniversiteye giriş sistemi.. Yine değişti.. Hazirana kadar birkaç kez değişirse şaşırmam..

Hikâye TEOG’la başladı..

Cumhurbaşkanı, liselere giriş sınav sisteminin kaldırılacağını açıkladı.. Başbakan öğrencilere sordu; kaldıralım mı, kaldıralım mı?

Sınavı kim ister ki!.

Öğrenciler de hep birlikte bağırdı; kaldırın kaldırın..

Başbakan ‘Kaldırdık o zaman, hayırlı uğurlu olsun’ dedi.. Noktayı koydu..

Koydu ama yerine konulacak sistemi açıklamadı..

Şöyle de olur böyle de olur..

Şu yöntem de izlenir bu yöntem de..

Merkezi sınav da olur, her okul kendi sınavını da yapabilir diyerek sözlerini yuvarladı..

Üzerinden bir ay geçti.. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl liseye geçişin nasıl olacağını açıklayamadı..

Haklılar ama..

Boyacı küpü değil ki daldır çıkar olsun bitsin..

Çocukların hayatını etkileyecek..

Vebali var..

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TEOG konuşulurken Cumhurbaşkanı üniversite sınav sisteminin de değişeceğini söyledi..

YÖK’ün çalıştığını açıkladı..

Aradan bir hafta geçti geçmedi, YÖK Başkanı alelacele yeni sistemi açıkladı.. Üzerinde bir yıl çalıştıklarını söyledi..

Eğitimcilerin yeni sistemi anında delik deşik ettiler..

Açıklanan sistem üzerinde bir yıl değil, bir saat bile çalışılmadığı ortadaydı..

En komik tarafı..

Sabah TYT’ye giren öğrencinin 180 puan alıp öğleden sonraki sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığına kendinin karar verecek olmasıydı..

Çoğu öğrenci öğleden sonraki sınava haybeden girebilirdi..

Soruldu YÖK’e..

Hık mık ettiler!.

Şu soruya yanıt veremediler.. Sonuçlar açıklandığına ikinci sınavdan çok iyi puan alan öğrenci birinci sınavdan 179 puan alırsa ne olacak?

Yanıt yine hık mık!.

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YÖK Başkanı dün sınav sisteminin yine değiştiğini açıkladı..

İlk sınavdaki puanın yüzde 40’ı ile ikinci sınavdaki puanın yüzde 60’ının toplamının 180 etmesi yöntemine geçildi..

İkinci sınava bir anlam kazandırılmak istendi..

Bazı öğrencilerin haybeye girmemesi için formül yaratıldı..

Üzerinde bir yıl çalışılan sistem böylece bir haftada çöktü..

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Öğrenciler sabah 90 dakika sınava girecek.. Öğleden sonra 180 dakika..

Temel soru şu..

Sabah 80 soruluk sınava giren öğrenci öğleden sonra 160 soruluk sınavı kaldırabilir mi?

Sabah 1.5 saat kafa patlatan öğrenci 2 saat sonra ikinci sınava konsantre olup 3 saat ter dökebilir mi?

İkisinin aynı gün olmasının mantığı ne?

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Bu olay var ya; aslında Türkiye’nin kötü yöneltildiğinin, işlerin yalapşap yapıldığının belgesi..

Yazık gençlere, çok yazık!..

YÖK ne yapacak?

Adıyaman Üniversitesi Rektörü; yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur fetvası verince kıyamet koptu..

Sosyal medyada tepki bombardımanı başladı..

AKP’li kadın vekil Satır, Rektör’ü kınadı..

CHP’li kadın vekil Aka, savcılığa suç duyurusu yaptı..

AKP’nin Adıyaman Milletvekili Metiner, istifasını istedi..

YÖK ise sesini çıkarmadı..

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Şimdi merakla YÖK’ün tavrı bekleniyor.. Rektörün görevden alınmasını isteyecek mi? Üstüne mi yatacak?