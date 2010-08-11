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Yaşam

BU OKULUN MEZUNLARI "ÇİFT DİPLOMA" ALACAK   ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2010 13:53

-BU OKULUN MEZUNLARI "ÇİFT DİPLOMA" ALACAK   ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Ankara Üniversitesinin, bu yıl ekim ayında eğitime açmayı planladığı Haymana Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, biri yurt dışında diğeri okuldan olmak üzere 2 diplomaya sahip olabilecek. Haymana Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Ağırbaş, yüksekokulun kurulmasına 2009 yılının Aralık ayında başlandığını, bundan sonraki 4-5 aylık sürede de okulun yasal statüsüne kavuştuğunu söyledi.  Yüksekokulda fizyoterapi, ilk ve acil yardım ile yaşlı bakımı olmak üzere 3 programda eğitim verileceğini bildiren Ağırbaş, programları, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği içinde oluşturduklarını belirtti.  Ağırbaş, öğrencilerin, uygulamalarını üniversitenin tıp fakültesine bağlı hastanelerinde yapacaklarını ifade etti.  -ÇİFT DİPLOMA OLANAĞI- Yüksekokulda eğitim alacak öğrencilerin çift diploma alma olanağına sahip olacaklarını belirten Ağırbaş, yükseköğrenim mevzuatının meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin çift diplomayla mezun olmalarına imkan verdiğini söyledi. Öğrencilerin, bir sene kendi okullarında, bir sene de yurt dışındaki bir okulda eğitim alarak çift diploma ile mezun olabileceğini dile getiren Ağırbaş, ''Bunlar hayal değil, gerçek. Bizim de ulaşmayı düşündüğümüz hedefler. Haymana Meslek Yüksekokulunun hedefi çift diplomayla öğrencisini mezun etmektir'' dedi. Öğrencilerin yurt dışında eğitim alacağı ülkeler hakkında da bilgi veren Ağırbaş, yaşlı bakımı ile ilgili başta Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde programlar olduğunu söyledi.  -ÜLKEYE GÖRE YABANCI DİL EĞİTİMİ- Akademik kadro oluştuktan sonra öğrencilerin eğitim göreceği ülkelere karar verileceğini ifade eden Ağırbaş, hangi ülke ile anlaşma yapılacaksa öğrencilerin yabancı dil eğitimini ona göre vereceklerini kaydetti. Öğrencilerin yabancı dil eğitimi konusunda Ankara Üniversitesinin dil merkezi olan TÖMER'den yardım isteyeceklerini bildiren Ağırbaş, TÖMER'in verdiği sertifikaların Avrupa'da geçerli olmasının kendileri açısından büyük avantaj olduğunu belirtti. 

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