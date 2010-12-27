Bu okul yıkılmalı!

T24 - 30 yıllık ilköğretim okulu için deprem çalışması kapsamında, 'yıkılıp yeniden yapılsın' kararı çıktı. Ancak altındaki otoparkın sözleşmesi 13 yıl sonra bitiyor. Okul bir türlü yıkılamıyor...



Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, 50. Yıl Ahmet Merter İlköğretim Okulu'nun yeniden yapılması kararı alındı. Ancak okulun altında bulunan ve kiraya verilen otoparkın sözleşmesi henüz bitmedi. İstanbul Valiliği ile Maliye Hazinesi de otoparktan gelen 5 bin 500 dolarlık kira için kavgaya tutuştu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Güngören'de bulunan ilköğretim okulu 30 yıl önce inşa edildi. 1997'de bahçesinin altına otopark yapılmasına karar verildi. Dönemin Valisi Kutlu Aktaş ile Hasat Gıda adlı şirket arasında 'yap-işlet-devret' sözleşmesi imzalandı. Sözleşme gereği şirket okulun altına yaptığı iki katlı otoparkı 25 yıl işletecek, karşılığında valiliğe aylık 5 bin 500 dolar kira ödeyecekti. Otopark yapıldı. Yanına da tuvalet inşa edildi. İsmi İstanbul Valiliği Özel Merter Kat Otoparkı oldu.





BAKANLIK DAVA AÇTI



Maliye Hazinesi otoparkı 9 yıl sonra öğrendi, valilik aleyhine dava açtı. Hazine, okul için tahsis edilen arazinin 'işlevi dışında kullanıldığını' belirterek kira gelirini istedi. Kira mahkeme kararıyla Maliye Hazinesi'ne devroldu. Hazine, ayrıca yap-işlet-devret sözleşmesinin iptali için de dava açtı. Valilik ise karşı atağa geçti, tapu iptali ve arazinin valilik adına tescili için yargıya başvurdu. Bu sırada valilik, kamu binalarını depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında okulun da eski olması nedeniyle yıkılıp yeniden yapılması için karar aldı. Ancak okul, otoparkın kira süresi dolmadığı için yıkılamadı. Sözleşmenin bitmesine daha 13 yıl var. Okul yetkilileri, 'Sözleşme sürdüğü için okul yıkılamadı' diyor.

'ŞİRKET 13 YILLIK GELİRİ İSTER'

İSTANBUL İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, şunları söyledi: 222 sayılı yasa gereği ilköğretim alanlarını kamu kurumlarının, il özel idarelere devretmesi gerekiyor. Hazine bu alanı geliri olduğu için devretmiyor. Dava açarak yasadan kaynaklanan hakkımızı kullandı. Geçmişte yapılmış sözleşmenin 13 yılı var. Bu durumda şirket 13 yıllık gelirini valilikten talep edecek. Okulun yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili rapor bilgisine sahip değilim.





DEPREM HALİNDE, HESABI KİM VERECEK?



Okulu, İstanbul İl Özel İdaresi gündemine getiren CHP'li Meclis Üyesi Kazım Akkoç olaya tepki gösterdi: Okul İSMEP listesine alındı. Önerge verirken bu listeyi de sundum. Ancak hem mülkiyet hem de otopark nedeniyle okula dokunulamadı. Ancak olası bir depremde okula bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Merak ediyorum.

