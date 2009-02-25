Bu ne hal Daum!



Almanya'da gerçekleştirilen '5. mevsim' karnavalı tüm hızıyla devam ederken yağışlı havaya rağmen büyük bir katılımla yapılan karnavalda eski Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum da palyaçoluk yaptı.



Almanya'da '5. Mevsim' olarak adlandırılan karnaval kutlamaları, "Rosenmontagszug" adı verilen etkinliklerle ile renklenirken, karnavalın merkezlerinden birisi olan Köln Kenti'nde yapılan geçit töreni ise ilginç görüntülere sahne oldu. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden FC Köln'ü çalıştıran eski Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktörü Christoph Daum, palyaço kıyafeti giyerek karnavala renk kattı.



Festivale katılan vatandaşlara çikolata ve şeker dağıtan Daum palyaço kıyafetinin yanı sıra, silahşor kıyafeti de giydi. Daum, takımının geçtiğimiz hafta sonu Bayern Münih deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet nedeniyle Almanlardan büyük ilgi gördü.







