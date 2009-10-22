Bu ne ceket böyle Arda?

Bu ceket törene uymadı

İşte o diyaloglar:

Milliyet gazetesi yazarı Melis Alphan'ın (22.10.2009) 'Bu ceket törene uymadı' başlıklı yazısı...Kıyafet biraz da cesaret işi. Kıyafette cesur olanlar renkten ve desenden kaçmaz.Galatasaraylı Arda Turan da renkli seçimleri ve birbirinden farklı şapkalarıyla bize bu konuda cesur olduğunu gösteriyor bir süredir. Bunun arkasında biraz Galatasaray’ın yıldızı, kaptanı, son dönemde kahramanı olmasının verdiği özgüven de var. Ve en önemlisi tektip giyimin hâkim olduğu futbol dünyasına ait olsa da sürüden olmadığını gösterme kaygısı...Fakat anlaşılan sınırları biraz zorladı ki Adnan Polat’tan “Bu ne biçim kıyafet?” fırçasını yedi.Öyle fırça dediysem, tam da değil, tatlı tatlı okşama daha çok: “Önüne gelen her şeyi giymişsin, rengârenk. Beğenmedim. Gardırop uzakta galiba.”Bu laflamanın ortamdaki diğer herkesin takım elbiseyle (çoğunluğun da kravatla) katıldığı Galatasaray Futbol Akademisi Hizmet Binası’nın açılış töreninde gerçekleştiği düşünülürse Polat’a hak vermek gerek.Arda’nın yeşilli mavili iri ekoseli Gucci blazer’ı, D&G jean’i, Tom Ford markalı büyük koyu camlı güneş gözlükleri ve devasa “LV” (Louis Vuitton) logolu ayakkabıları tipik bir futbolcu kıyafeti aslında. Ama törene katılan değil de, pazar günü Victoria’yla çocukları gezdirmeye çıkan bir David Beckham kıyafeti mesela...Arda bu kıyafetiyle İstinye Park’taki Masa’da çok yakışıklı durabilir mesela. Ama ne yalan söyleyeyim, törendeki toplu fotoğrafta epey sırıtıyor.Bu yerine göre yanlış giyinme faciası üzerine Arda’ya ulaştık. Arda’nın gerekçesi şöyle... Saat 12.00’de törende olması gerekirken 12.10’da uyanmış. Haliyle iki ayağı bir pabuca girince böyle olmuş. Genelde futbolcular hep beyaz spor ayakkabı giydiği için de Arda Louis Vuitton loafer’larını tercih etmiş.Bir dahaki sefere Arda’ya tören günlerinde alarmını kurmayı unutmamasını tavsiye edelim. Ve bu seferlik bunu hafızamızdan silelim.Adnan Polat: Ne oğlum gözünde güneş gözlüğü?Arda Turan: Başkan gece geç yattım.Adnan Polat: Kaçta?Arda Turan: 02.00’de.Adnan Polat: Ne?Arda Turan: Gözlerim şiş diye taktım gözlüğü.Adnan Polat: Bir daha erken yat.Arda Turan: Başkanım şu açılışları öğleden sonra yap da sıkıntı çekmeyelim.Adnan Polat: Bana bak ne bu ceket böyle? Renk cümbüşü.Arda Turan:...Adnan Polat: Gardorap uzak kaldı galiba. Hemen çıkıp geldin.