Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı. Sezon başında algı yapıldığını ve maçı etkilediğini belirten Dilmen, "Bu nasıl Rıdvan Dilmen Sezonu? " dedi.

Rıdvan Dilmen'in görüşleri şöyle:

"Bana göre 180'lik kadrosu olan Fenerbahçe 100'le gidiyor. Fenerbahçe'de yetenekli olup da çalışkan olmayan futbolcular var. Serdar, Tisserand, Lemos seç deseler Serdar'ı seçerim. Ne olduysa Serdar Aziz'e 'bizim evlattır, otur' dediler. Aylardır bu maçı bekleyen Caner'i oynatmıyorsun. Caner oyuna girdi, ruh gibiydi. Kafadan defansını 5 benzemezle oynattın. Bu akşam Fenerbahçe mahalle maçındaki bir takım gibiydi.

Serdar Tatlı benim sevdiğim düzgün bir insandır. Rıdvan Dilmen Sezonu diye bir algı yaptılar. Fenerbahçe, Konya'ya yenildi, Hatay'ı yenemedi, Beşiktaş'a kaybetti. Bu nasıl Rıdvan Dilmen Sezonu? Maçın hakemi acı bir deneyim oldu Serdar Tatlı için riski severim fakat fazla riski sevmem. Kural penaltı diyor ancak ben hayatta vermezdim o penaltıyı. Çiğnerdim o kuralı. Maç 4-4 bitse ne yapacaksın? Pandemi sonrasında maçlar seyircili oynansa da bu VAR kararlarından dolayı kimse gitmez maçlara.

Meğerse iki kulüp hakem değiştirilsin istemişler. Ahmet Bey bir açıklama yapmış, bu hakem Ali Koç'un bankasında çalışıyormuş, babası da eskiden Fenerbahçe'de oynamış. Koskoca Beşiktaş Kulübü nelerle uğraşıyor? Hakem iki takım lehine ve aleyhine, skora etki edecek çok fazla hata yaptı, maçı çok kötü yönetti."