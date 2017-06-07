Bu nasıl restorasyon; tarihi tek katlı bir göz oda yerine 93 metrekare betonarme bina!

Assos Antik kenti Behramkale köyü kentsel arkeolojik sit alanı içinde yapılan 93 metrekarelik betonarme bina için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon izni verdiği ortaya çıktı. Aynı koruma kurulu, tek katlı bir göz odanın olduğu eski yapının yerine restorasyon adı altında dikilen betonarme binanın projeye aykırı yapıldığı gerekçesiyle yıkımını istedi.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Behramkale Köyü ve Assos Ören yeri beton bina tehdidi altında. Çanakkale Koruma Kurulu’nun rekonstrüksiyon (özgün haliyle yeniden inşa etmek) ve restorasyon izni ile yapılan uygulama, köylüler şikâyet etmese kötü bir örnek olarak tarihi kentte uygulanacaktı.

Daha önce tek katlı ve yaklaşık 40 metrekare olan eski binanın temelleri üzerine 93 metrekare tabanlı ve tarihi köyde hiç olmamasına rağmen bodrum katlı bir yapıya koruma kurulu onay verdi. Koruma kurulu iş makinisi ile hafriyat yapılmasına göz yumdu. Üstelik iş makinesi arsaya geldiğinde köylüler müzeye şikâyette bulunmasına rağmen hafriyat durdurulmadı. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü 08.10.2016 tarihinde hazırladığı raporda iş makinelerinin kültür varlığı katmanına zarar verdiği ve mimari kalıntıların etrafa saçıldığı belirtildi.

İtirazlara rağmen devam

Tüm itirazlara rağmen inşaat hızla yükselmeye devam etti. Assos Bilimsel Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Aslan da şikâyetçi oldu. Köyün tamamında bodrum katlı ve betonarme yapılan bu yükseklikte başka bir bina yok. Prof. Aslan iş makinesi ile müze denetimsiz arkeolojik alanda kazı yapılmasının yasal olmadığını, kurulun inşaat projesini onaylarken buna dikkat etmemesini eleştiren bir raporu Çanakkale Koruma Kurulu’na sundu. Hafriyat sırasında tahrip edilen kültür varlığı katmanları konusunda ne müze ne de kazı başkanı bilgi sahibi değil. Ancak temel aşamasında 2863 sayılı Yasa’ya aykırı hafriyat yapıldığı gerekçesiyle 1 yıl durdurulan inşaatların Çanakkale Koruma Kurulu’nun izniyle yeniden başlaması da kafaları karıştırdı.

Traşlanması istendi

Behramkale köylülerinin artan şikâyetleri üzerine 3. kat aşamasındaki inşaat geçen ay bir kez daha durduruldu. Çanakkale Koruma Kurulu ve Çanakkale İl Özel İdaresi uzmanları yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda kurulca onaylanan projeye aykırı uygulamalar gerekçesiyle inşaat mühürlendi.

Bu gelişmeler üzerine Çanakkale Koruma Kurulu geçen hafta bir kez daha toplanarak yeni bir karar aldı. 31.05.2017 tarihli son kararda, ‘‘Üst kat arka cephede ahşap koridor olarak görülen teras betonarme yapıldığı, ahşap dikmelerin zemin katta zemine monte edilmesi gerekirken betonarme imal edildiği, zemin katın güneyde genişlediği, bodrum katta yeni bir kapı açıldığı, bodrum katta merdiven bulunan alanda pencere yokken pencere boşluğu açıldığı ve sıralanan bu nedenlerle aykırı uygulamaların ve ilave kısımların 30 gün içinde kaldırılmasına’’ dendi.

Kurul ayrıca inşaatın projesinden 2.30 metre daha yüksek olduğunu belirterek tıraşlanmasını istedi.