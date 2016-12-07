"Bu nasıl bir Merkez Bankası'dır, vatandaşın dolarına muhtaçsan senin işin ne orada?"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövizi Türk lirasına çevirme çağrısını desteklediklerini açıklamasıyla ilgili olarak "Bu nasıl bir merkez bankasıdır ki bu laf ile ‘aczini’ ilan ettiğinin farkına bile varmıyor! Vatandaşın sattığı-satacağı üç-beş dolara kaldıysan senin işin ne orada?" dedi.

Yalçın Bayer'in "'Dolar darbesi'nde MB'nin desteği ne kadar doğrudur" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Son zamanlarda Cumhuriyet tarihi boyunca görmediğimiz, duymadığımız şeylere şahit oluyoruz.

Ülkemiz ilk defa ekonomik krize girmiyor! Ama bizi yönetenler böyle bir ‘krizin’ varlığını kabul edip uygun önlem alacağına bunu da siyaset malzemesi yapıyor!



Hatta daha da ileri giderek ‘dış güçlerin ülkemizde dolar üzerinden giriştiği’ yeni bir darbe teşebbüsü olduğunu söylüyor!



Buna uygun olarak da ‘dolarını boz’ kampanyaları yapıyor! Tamam. Bunlar siyasi planda olabilecek şeyler diyelim.



Ama ilk defa bir ülkenin Merkez Bankası ve onun başkanı asıl işi olan kur istikrarı ve enflasyonla mücadele görevi yokmuş gibi adeta halkın sattığı dolarlara muhtaç olduğunu ilan edip ‘Kampanyayı destekliyoruz’ diyor... Bu nasıl bir merkez bankasıdır ki bu laf ile ‘aczini’ ilan ettiğinin farkına bile varmıyor! Vatandaşın sattığı-satacağı üç-beş dolara kaldıysan senin işin ne orada?



Öte yandan hükümetimiz ‘ekonomik önlemler paketi’ hazırlıyor!



Ama bunu duyurmak yerine bir hafta sonra açıklayacağız diyor! Dünyanın neresinde görülmüş önemli ekonomik paketler hemen açıklanmak yerine bir hafta sonraya ertelensin?



Peki bu önlemleri bilen, duyan insanlar buna göre pozisyon alırsa, ekonomik kazanç sağlarsa, spekülasyon yaparsa kim verecek bunun hesabını?



Bu kararların dışarıya sızmadığına ya da sızmayacağına kim inanır? Çok kötü günlerden geçiyoruz, çoook!