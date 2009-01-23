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Yaşam

Bu nasıl anne?

İngiltere'de bir anne, 3 yaşındaki çocuğunun sigara içmesine izin verdiği için çocuk zulmünden suçlu bulundu.

23 Ocak 2009 02:00

İngiltere'de bir anne, 3 yaşındaki çocuğunun sigara içmesine izin verdiği için çocuk zulmünden suçlu bulundu.

Duruşmada, cep telefonu ile çekilen, küçük bir erkek çocuğun ağzına sigara aldığı ve çakmakla yakarak sigaradan bir nefes aldığı görüntülere yer verildi.

Bu sırada 24 yaşındaki anne Kelly Marie Pocock'un çocuğun yanında oturduğu ve telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüntülerin Pocock'un arkadaşı Natasha Dudley tarafından çekildiği ve Dudley'nin bu görüntüleri daha sosyal güvenlik uzmanlarına verdiği kaydedildi.

Hakim John Curran, çocuğun sigara bağımlısı olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi ve durumu ''korkunç'' olarak niteledi. Duruşma sonunda hakim, Pacock'u, 2 yıl tecil edilebilir 40 haftalık hapse mahkûm etti.

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