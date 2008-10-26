Bu Monalisa başka Monalisa

Uyuşturucu tacirlerine yönelik bir ay içinde düzenlenen 185 operasyonda, 778 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 394 şüpheli yakalanırken, uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle, elinde esrar tutan 'Monalisa' tablosuna da el konuldu.



Esrar içen Monalisa Şişli Kurtuluş Mahallesi’ndeki operasyonda, dört kişi, 100 gram kokainle yakalndı. Bu kişilerin evlerindeki aramada, Leonardo Da Vinci’nin ünlü tablosu 'Monalisa'ya benzetilerek yapılan ve Hint keneviri yapraklarına sarılan esrar sigarası içen kadını tasvir eden bir resim elde edildi. Bu resme uyuşturucuya özendirdiği için el konuldu.



Biber ve soğanlı kamuflaj Bahçelievler’deki başka bir operasyonda da dolmalık biberler arasına gizlenerek bir kamyonetle Batman’dan İstanbul’a getirilen 276 kilogram toz esrar bulundu. Olayla ilgili yedi kişi yakalandı. Halkalı ve Esenler’deki başka bir çalışmada da 10 valize konulan 209 kilogram toz esrarı bir kamyona yüklenen soğan çuvalları arasına saklayıp Hakkari Yüksekova’dan İstanbul’a getirerek satmak isteyen 11 kişi gözaltına alındı. Polis, bu olayla ilgili 5 kişiyi arıyor. Küçükçekmece’de bir çalışma yapan polis, Diyarbakır’dan kargo ile gönderilen televizyon içine gizlenen iki kilogram esrar buldu. Yapılan araştırma sonucu iki kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu tacirleri ile mücadeleyi sürdüren Narkotik Polis, Atatürk Havalimanı’nda da uyuşturucu kuryelerine yönelik sekiz farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, uyuşturucu bulunan kapsülleri yutan ya da valizlerindeki 'zula' tabir edilen gizli bölmelerde uyuşturucu taşıyan Bolivya, Bulgaristan, Güney Afrika, Ukrayna ve Belçika uyruklu dokuz kişi yakalandı. Bu kişilerin valizlerinde ve midelerinde toplam 22 kilogram eroin ve 13

kilogram kokain ele geçirildi. Yetkililer, tüm operasyonlarda yakalanan 394 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini ifade ettiler.