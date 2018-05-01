"Bu millet şekeri satanı da, sahip çıkanı da unutmaz"

Satılan şeker fabrikalarının işçilerinden 1 Mayıs açıklaması geldi. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, şeker işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayamadığını, işçilerin özelleştirme şoku altında, 1 Mayıs'ta sevinçten mahrum ve boynu bükük kaldığını belirtti. Gök, açıklamasında milletin şekere sahip çıkanları da satanları da unutmayacağını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan süzer'in haberine göre, Gök, yaptığı yazılı açıklamada, şeker fabrikalarının işçilerin direnme ve dirilme yeri ve son kalesi olduğunu belirtirken, “Cazgır pazarcılar gibi satışı yapılan şeker fabrikaları özelleştirmesi, sektörden ekmek yiyen milyonlarca insanın toplumsal psikolojisini düşünmeden atılan hukuksuz, fevri bir adımdır. Adeta satış rallisi yaparcasına değerinin çok altında satılan şeker fabrikalarının satışı iptal edilmediği takdirde bu özelleştirme başta ÖİB'nin ve hükümetin yapacağı en büyük ve en son kötülük olarak tarihe geçecektir” dedi.

Mesajında erken seçime de gönderme yapan Gök, bundan sonra aziz milletin şekere sahip çıkanları da satanları da unutmayacağını söyledi. Gök, “Çünkü bu özelleştirmenin içerisinde millet yoktur, milli değerler yoktur. Tam tersi milli değerler, sanki raf ömrü üç beş yıl kalmış, son kullanma tarihi geçmiş gibi satışa çıkartılmıştır. Şeker fabrikalarının satışı için davul çalanlar en sonunda baltayı taşa vuracaklarını unutmamalıdırlar” dedi.

Gök, şeker fabrikalarının satılmasının Türkiye'yi oltadaki balığa dönüştürdüğü uyarısını yaparken, hükümetin tedavi önerenden, reçete sunandan cüzzamlıdan kaçar gibi uzak durduğunu söyledi. Gök, “Nişasta Bazlı Şekerlerle öldürülmeye çalışılan bir toplumdan, diri bir nesil hedefliyorsak, şeker fabrikalarında işçi-üretici ve devletin içinde olduğu modelle pancar şekerinde üretimin devamlılığı sağlanmalıdır” çağrısı yaptı.