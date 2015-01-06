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Yaşam

Bu mesleklerin geleceği tehlikede!

The Economist dergisi önümüzdeki 20 yıl içinde ‘bilgisayarlaşma’nın hangi mesleklerin gereksizleşeceğini yazdı

06 Ocak 2015 09:55

Bilgisayarlaşma ile birlikte birçok meslek grubu gelecekte etkinliğini yitirecek. Önümüzdeki yıllarda teknolojik gelişmeler sonucunda en çok tezgahtar, emlakçı ve muhasebeciler, yaşanan değişim sonucu işini kaybetme riski taşıyor. Doktor, terapist, eğitmen gibi meslek gruplarının işsiz kalma riski ise daha az.

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte iş gücünde faaliyet gösteren işçilerin önümüzdeki yıllarda işsiz kalma riski de tartışma konusu oldu. En son ‘kahin ekonomist’ olarak da tanınan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, dünyada üçüncü sanayi devrimiyle birlikte özellikle beyaz yakalı işçilerin önümüzdeki yıllarda işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklarını belirtmişti.

En son olarak The Economist dergisi önümüzdeki 20 yıl içinde ‘bilgisayarlaşma’nın hangi mesleklerin gereksizleşeceğini yazdı. Star gazetesinden Birol Keleş’in haberine göre, önümüzdeki yıllarda bilgisayarlaşma sonucunda telefonla pazarlama ve satış yapan kişiler, muhasebeciler, mağaza çalışanları ve  emlak şirketlerinde çalışanları yaşanan bu teknolojik süreçte en fazla olumsuz yönde etkilenecek meslek grupları olarak belirtildi. Yaratıcılığa odaklı veya doktorluk gibi meslekler ise yaşanan bilgisayarlaşma sürecinden en az etkilenecek iş grupları olarak yorumlanıyor. The Economist’in verdiği tabloya göre, bin bilgisayarın perakende sektöründe etkin olarak kullanılması 990 kişinin bu sektörde işini kaybetmesine neden olacakken bu oranın diş doktoru, atlet eğitimcisi, din adamı, kimya mühendisleri gibi meslek gruplarında oldukça düşük olması dikkat çekiyor.

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