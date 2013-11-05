Yeşilçay: Bu memlekette genç olmak, üniversiteli olmak suç haline geldi

Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmal Korkmaz'ın öldürülmesi ve ODTÜ'de yaşananları eleştiren Nurgül Yeşilçay "Gençlerin ölümüne çok üzülüyorum ben. Hepimiz genç olmadık mı? Genç dediğin, kuşak çatışması yaşar, bir sürü şey yaşar. Ama bu memlekette genç olmak, üniversiteli olmak suç haline geldi. ODTÜ’de olanları görüyoruz. Yeter, gençlerle uğraşmasınlar!" dedi

Tecavüzcüsünü öldürüp başını kesen kadın için daha önce "aynısını yapardım" diyen Nurgül Yeşilçay, "tecavüzcünün serbest kalması çok saçma. Ben, kısasa kısastan yanayım. Eğer biri bir başkasının hayatına kastedecek bir şey yaparsa, bedelini ödemek zorunda" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'ın Nurgül Yeşilçay ile cumartesi günü yaptığı söyleşinin ikinci bölümünün ilgili kısımları şöyle:

“Benim çocuğum Ali İsmail Korkmaz gibi öldürülseydi, sorumluları tek tek vururdum” diye yazdın Twitter’a ve hakkında inceleme başlatıldı...

-Evet ama bir şey çıkmadı. Gençlerin ölümüne çok üzülüyorum ben. Hepimiz genç olmadık mı? “Genç” dediğin, kuşak çatışması yaşar, bir sürü şey yaşar. Ama bu memlekette genç olmak, üniversiteli olmak suç haline geldi. ODTÜ’de olanları görüyoruz. Yeter, gençlerle uğraşmasınlar! Çocuk onlar daha ya!...

Benzer şeyleri, tecavüzcüsünü öldürüp başını kesen kadın için de yazdın, “Aynısını yapardım!” dedin...

-Evet. Çünkü tam da böyle düşünüyorum! Bir kadına tecavüz edilmiş. Ötesi var mı!? Asıl, tecavüzcünün serbest kalması çok saçma. Ben, kısasa kısastan yanayım. Eğer biri bir başkasının hayatına kastedecek bir şey yaparsa, bedelini ödemek zorunda. 40 yaşındaki bir adamın, 12-13 yaşındaki bir çocukla beraber olmasını normal karşılayan bir toplumdan söz ediyoruz. Her şeye bir kılıf uyduruyoruz. Onları evlendirmezsin kardeşim! O kızcağız bir çocuk! O adam da bir sapık! Ne yani sapıkları alkışlayacak mıyız? Hayır! Onları salıverip, başka sapıkları da teşvik etmeyeceğiz...

Söyleşinin devamını okumak için tıklayın.