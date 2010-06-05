<style><span style="" class="arabaslik">T24 -</span> <strong>Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra "kapasitesinin onda biri ile bile çalışmadığını" belirten Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman'a 15 Haziran'da çıkacak "Tuhaf" isimli kitabını anlattı. Özkök, 15 ilginç hikayenin yer aldığı kitabıyla ilgili söyleşisinde "Bir insan, kendinden söz edilmesine \nalışmışsa, bunu arar. Ama ben buna alışığım" derken, kendi kendisinin müridi ve şeyhi olmayı öğrendiğini söyledi. Özkök kendisini eleştiren İslamcı yazarlarla ilgili olarak da "hiçbir şeye eremeyen hayatlar yaşıdıklarını" söyledi.</strong> <p><br/></p><p>Hürriyet gazetesi yazarlarından Ayşe Arman'ın Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile gerçekleştirdiği "Bu maymunluk benim gıdam" (5 Haziran 2010) başlıklı söyleşi şöyle:<br/></p><p><br/><br/><span style="" class="arabaslik">Bu maymunluk benim \ngıdam</span></p>\n<p><br/>Ertuğrul Özkök bir kitap yazdı.</p>\n<p>Adı: Tuhaf.</p>\n<p>15 Haziran’da Doğan Kitap’tan çıkıyor. İçinde 15 tuhaf öykü var.<br/>O, bir \ngecede okunabileceğini iddia ediyor. Haklı.<br/>Ben, Dubai-İstanbul uçak \nyolculuğunda okudum.<br/>Çok severek, eğlenerek, gülerek...<br/>Ve Özkök’e hayret \nederek...<br/>Hakikat ne zaman hayalle öpüşüyor, bilmiyorsunuz. Ne gerçek ne \nkurmaca, ayırt edemiyorsunuz ama heyecanlanarak okuyorsunuz.</p><p>Bir tür \ngerilim. Bir sonraki sayfaya, “Acaba ne olacak?” diye atlıyorsunuz.</p>\n<p>Önceden gazete yazılarında ipuçlarını verdiği bazı öyküleri yeniden inşa \netmiş. İyi etmiş!<br/>Başarılarının devamını diliyoruz!<br/>Yanılıyor olabilirim, \nbu tür tahminlerim her zaman doğru çıkmıyor ama ben Tuhaf’ın bu yazın kitabı \n<br/>olacağına inanıyorum. İnsanlar güneşlenirken Tuhaf \nokuyacak.<br/>Fotoğrafları, Balat’ta çektik. Ara sokaklarda, Fener Rum \nPatrikhanesi’nde ve Daphnis Otel’de. Bu <br/>mekânlarda, Cem Talu’nun Ertuğrul \nÖzkök’ü fotoğraflamasına izin veren, Daphnis Otel’den Ayşegül Aşoğlu’na, \nPatrikhane’den Peder Doseor’a ve makyajcı Ebru Korkmaz’a teşekkür ederim.</p>\n\n<p>Yayın yönetmenliğini bırakalı ne kadar oldu?<br/>- Beş ay.</p>\n<p>Beş aya, haftada altı gün yazı, Vatikan’da kutsal mezarlar haberi, \nbilmediğimiz bir sürü şey... Artı bir <br/>de kitap sığdırdınız? “Tuhaf” değil \nmi?<br/>- Değil aslında. Genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra, sanki \naldığım parayı hak etmiyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Çünkü ben kolay \nyazı yazıyorum. Epey boş vaktim kaldı: O boşluktan da bu kitap çıktı.</p>\n<p>İyi de zorunuz ne? Neyin peşindesiniz? Neyi kanıtlamaya uğraşıyorsunuz?<br/>- \nYok ya! Benim artık hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok. Hiç kimseye. Daha ne \nkanıtlayacağım? Sadece huzur ve keyif istiyorum.</p>\n<p>Ayaklarınızı uzatıp öylece dursanız, ölür müsünüz?<br/>- Yaptığım fazla bir \nşey yok ki. Belki başkaları için günde bir yazı yazmak çok şey yapmak anlamına \n<br/>gelebilir. Bana öyle gelmiyor. Vatikan hikâyesi dersen, Tempo Dergisi teklif \netti, hem gidip gördüm, hem gazetecilik yaptım. Benim için bu çalışmak falan \ndeğil. İnan tembellik ettiğime inanıyorum. Şu an kapasitemin onda biriyle \nbile çalışmıyorum.</p>\n<p>Bu ne? Hırs mı: “Herkes benden söz etsin!” mi?<br/>- Ha, ne demek istediğini \nşimdi anladım. Bak, bir itirafta bulunayım: Bir insan, kendinden söz edilmesine \nalışmışsa, bunu arar. Ama ben buna alışığım. Öğretim üyesiyken, marjinal \nedebiyat dergilerinde yazdığımda da benden söz ediliyordu. Tabii bunun bir \nbedeli var, 20 yılda epey bedel ödedim. Kimi haklıydı, kimi haset ve \nkıskançlıktan kaynaklanıyordu. Bu saatten sonra hiçbiri umurumda değil.</p>\n<p>Anladım da internet sitelerinde, gazetelerde adınızı görmezseniz moraliniz \nbozulmuyor mu?<br/>- Ayşe sen o dediğin yerlerde, benim adımın görülmesinin ne \nanlama geldiğini biliyor musun? Beni işten attırmak için elinden geleni \nardına koymayan insanlar var. Durmadan iktidara, patronuma şikâyet ediyorlar. \nBir kısmı hasetten çıldırmış vaziyette. Cesedimin üzerinde dans etseler, \ntatmin olmayacaklar. Ne diyeyim, onları basın tarihine havale ediyorum.</p>\n<p>Ben çok sevdim “Tuhaf”ı. Çok kolay okudum ve eğlendim. Bu tuhaf öyküleri bir \naraya toplamanızın özel bir nedeni var mı?<br/>- Kitabı neden yazdığımı ben \nde bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bu kitap, benim hayatımda etkili \nolmuş bazı yazarların ve duyguların remiksi. Benim yazma duyguma startı \nveren kişi Albert Camus’dür. Camus’nün “Yabancı”sını okuduğumda, lise \nbirinci sınıftaydım. İlk cümlesi beni vurdu. O günden beri, her yazı böyle \netkili, kısa ve vurucu bir cümleyle başlamalı diye düşündüm. Yıllar sonra Yusuf \nAtılgan’ın “Aylak Adam”ını okuduğumda, bu duygum daha da kuvvetlendi. \nBorges’in hikâyeleri, beni gerçekle hayal arasındaki o baştan çıkarıcı \nbölgeye soktu. Truman Capote’nin “In Cold Blood” kitabını okuyunca da bir \nedebiyatçının gazetecilik üslubunu keşfettim. Tabii bir de Dan Brown’ın \ngerilim yaratma başarısı var. Kitabımda bunların hepsinden izler var.</p>\n<p>Yazdığınız bu tuhaf şeyler, gerçekten başınızdan geçti mi? Yoksa bu \ntuhaflıkları siz mi yarattınız?<br/>- Ben hayatım boyunca gerçeklerle \nyüzleşmekten kaçtım. Yaşama alanım, gerçekle hayal arasındaki adalardır. “Issız Adam” filmini ondan çok sevdim. Filmin kahramanı, kendine bir mahalle \nyaratmış ve kurguladığı o mahallede yaşıyor. Bu kitapta yazdıklarımın yüzde \n70’i doğru, yüzde 30’u benim hayalimde yarattığım gerçekler. Hangisi gerçek, \nhangisi hayal derseniz, hiç önemi yok. Hepsi iç içe. Zaten hayallerim, bir süre \nsonra benim gerçeğim oluyor.</p>\n<p>Kendi kendimin müridi ve şeyhiyim</p>\n<p>Hayatınızın bu döneminde, yeni ve farklı takıntılarınız mı var? “Tek kişilik \ntarikat”, kendi “tarikatının <br/>şeyhi ve müridi olmak” gibi...<br/>- Yeni icat \ndeğil, bu duygu küçüklüğümden beri var bende. Ama “tarikat” kavramına kendim \nyeni bir anlam verdim: Kendi kendimin müridi ve şeyhi olmayı öğrendim. Orada \nbir ben varım, bir de benden içeri ben. Ama bu duygu, yalnızlığı seçen veya \nyalnızlığa mahkûm olmuş her insanda vardır. Sonucu bir tür narsizmdir. Her \ndakika, o tarikat aynasına bakarsın. Gördüğün şey, kendi gerçekliğindir. <br/></p><p>Evet bunlar havalı ve şiirsel cümleler ama yine de sormam gerekiyor: Dindar \nmısınız? Dinsiz mi? İnsan hem dindar olmayıp, hep inançlı nasıl oluyor?<br/>- \nBen dindar değilim. İnançlıyım. Müslüman’ım, ama inancımın içine başka \ninançlardan aldığım şeyleri de koyuyorum. Jacques Attali, gelecekte \ninsanların “Lego dinler” yaratacağını söylüyor. Bu belki kitleler için \ngeçerli olmayabilir. Ama benim için çok uygun, çok makul bir inanma biçimi. O \nnedenle Hallac-ı Mansur, giderek daha çok ilgimi çekiyor.</p>\n<p>Tamam anladık dindar değilsiniz ama inancı bu kadar öne çıkarmanızın özel bir \nsebebi var mı?<br/>- Yöneticilik hayatım, bendeki yalnızlık duygusunu çok \nkuvvetlendirdi. Her yönetici bu duygunun ne <br/>olduğunu bilir. Elbette bunda \nyaşın, yaşadıklarımın da etkisi var. Kendi içimde çözemediğim bir sürü soru, \ndurum, problem var. İçinden çıkamayınca, kendi yarattığınız tarikata \nsığınıyorsunuz.</p>\n<p>Giderek yaş almak sizde birtakım değişikliklere yol açıyor mu?<br/>- Açmaz \nolur mu? Duygusallığım, küsmelerim, içime kapanmalarım artıyor. Tabii \nbedenimdeki değişimleri, anlatmak dahi istemiyorum.</p>\n<p>Artık inançla ilgili şeyler, cinsellikle alakalı şeylerden fazla mı ilginizi \nçekiyor? Bir de iddianız var, <br/>romantizm yükseliyor diye...<br/>- Evet, bana \ngöre “Sex and the City” dönemi kapandı. Dünyada yeni tür bir romantizm \nyükseliyor. Bunu önce müzikte görüyorum. Brooklyn’deki sanatçılar, \n1970’lerdekine benzer yeni bir dönemi açıyorlar. Cinsellik, ölmez. Ama \nyanına yeni duygular geliyor.</p>\n<p>Tam olarak nerede, hangi anda aklınıza düştü bu kitap? Akbük’teki iskelenin \nucunda mı gerçekten?<br/>- Akbük’te evimin önünde bir iskele vardı. Sonra izinsiz \nolduğu gerekçesiyle yıktırıldı. Akbük çok güzel ve sessiz bir koydu. Bazı \ngeceler iskelenin ucuna oturur, düşünürdüm. Hele hele dolunay geceleri sabaha \nkadar oturduğum olurdu. Oralarda doğdu bu kitap. Zaten oraya “İskelenin \nucundaki mabet” adını takmıştım. O mabet yıkıldı.</p>\n<p>Tehlikeyi seziyorum ama yüzleşmekten kaçıyorum</p>\n<p>Kendinizden roman, öykü kahramanı yaratmak, ne kadar hoşunuza gitti?<br/>- \nÇocukluğumdan beri hep macera peşinde koşan bir karakterim var. “İki Çocuğun \nDevri âlemi” kitabı, hâlâ başucumda durur. “Indiana Jones” filmlerini \nsürekli seyrederim. Ne zaman böyle bir kitap okusam, film seyretsem kendimi \nhemen o kahramana dönüştürüyorum. Ben bir kahraman canavarıyım. Kahraman yaratıp \nkahraman tüketirim. Bu maymunluk benim gıdam.</p>\n<p>“Her insan, kendi hayallerinin kahramanıdır”, anlattığınız da bu mu?</p>\n<p>- Aynen bunu anlatmak istiyorum.</p>\n<p>Teknik olarak nasıl yazıyorsunuz? Sinematografik mi? Kareyi hayal ederek mi, \nyazdıkça peşine ekleyerek mi?<br/>- Her şey, bir ilk cümle ile başlıyor. \nCamus’nün kahramanının, annesinin ölümünü anlattığı o cümle kadar katı, \ngerçekçi, vurucu ve etkileyici bir cümle. Sonra gerisi, o lokomotifin peşine \ntakılıyor.</p>\n<p>“Zanhsin” var mı sizde? Samurayların tehlikeyi sezme yeteneği?<br/>- Bazı \narkadaşlarım aptallık derecesinde saf olduğumu söylüyor. Sedat Ergin, kendimi \nhiç kollamadığımı birkaç kere söyledi. Tehlikeleri seziyorum ama onunla bile \nyüzleşmekten kaçıyorum.</p>\n<p>“Dönek balık, dönemeyen albatros” öyküsü, çok sık karşılaştığınız “döneklik” \nsuçlamasına “evrim” <br/>aracılığıyla bir cevap mı?<br/>- “Dönen balık”ın genetik \nhikâyesi beni çok etkiledi. “Yenilenmek”, hayatta kalmanın, direnmenin en güçlü \nmotoru.</p>\n<p>Hiçbir şeye eremeyen hayatlar yaşıyorlar</p>\n<p>İslamcı yazarlar sizi İslam’a sırtını dönmek, dışarıdan bakmakla suçluyor, \ndiğer uç da, “hidayete erdi” diye dalga geçiyor. Bu kitapla, yine iki \nkesimden eleştiriler gelecek. Nasıl hazırlandınız?<br/>- İslamcı yazarların beni \nİslam’a sırtımı dönmekle suçlaması normal. Ben İslamcı değilim, dindar da \ndeğilim. Öbürküler de,“Hidayete erdi” diye dalga geçebilir, o da normal. \nHayat tarzım ortada. İnsan şarap içerek, hayatı dibine kadar yaşayarak, \nkendi ahlakını kendi kurarak, hidayete erebiliyorsa, ne güzel. O zaman, \n“hayatın hidayetine erdim” demektir. Ben güzel yaşadım, güzel yaşıyorum. Benimle \ndalga geçenler, önce kendi hayatlarına baksınlar. Hiçbir şeye eremeden geçen \nbir hayat, onları mutlu ettiyse, ne âlâ. Ama ben “mazoşizm tarikatına” \nmensup değilim.</p>\n<p>Ooooo amma ağır konuştunuz! Yoksa bu kitabı, nehir kenarında mı \nplanladınız?<br/>- “Nehir kenarı”, bir metafor ama güçlü bir metafor. Bazı \ninsanları rahatsız etti. Sandılar ki, ben nehir kenarında, onların cesedinin \ngeçmesini bekliyorum. Ben onlar gibi kin tutabilen bir insan olmadığım için, \nceset-meset beklemem.</p>\n<p>Sizin en favori öykünüz hangisi? “Amma iyi kurguladım!” dediğiniz...<br/>- Ben \nHallac-ı Mansur’u anlattığım bölümü çok sevdim. O bölüm, benim idam cezası ile \nhesaplaşmamı da anlatıyor. Yazarken ağladığım bölüm ise, “Beyaz Albay.” Onu \nda çok sevdim.</p>\n<p>“Hepimizin içinde kendimize ait sırların saklandığı küçük odalar var” \ndiyorsunuz. Çok mu sırrınız var? Bir tanesini bizimle paylaşır mısınız?<br/>- \nHerkes benden, hatıra kitabı bekliyordu. Üç yıl önce hatıralarımı yazmayacağımı \naçıkladım. Çünkü hatıra yazmayı, dürüst bir şey olarak görmüyorum. Dürüst \nolmaya kalksanız, birçok insanın gönlünde yaralar açabilirsiniz. İnsanları \nyaralamamak isterseniz, bu defa da dürüstlüğü ıskalarsınız. Bu sorumluluğu almak \nistemiyorum. Ama şöyle bir hayalim vardı. Bir tür, “hayal-hatıra” yazmak. \nRahmetli Özal ile aramda çok güzel bir ilişki vardı. Birçok defalar baş başa \nkonuştuk. Oturup, “Özal bana dedi ki” diye, tamamen kendimin uydurduğu bir \nhatırat yazmak istedim. İki yıl sonra da çıkıp, “Bunların hepsi uydurmaydı!” \ndemek istiyordum. Ama o da dürüst bir şey olmazdı.</p>\n<p>Bu “sırları olan adam” havası “moda”mı? Esrarengiz hava, bir erkeği daha mı \ncazip kılıyor?<br/>- Kadınlar böyle bir erkekten etkilenir mi? Bunu benim sana \nsormam lazım.</p>\n<p>Allah’ın İsa’yı, babaların çocuklarını terk etmesi, nasıl oluyor da aynı şey \noluyor?<br/>- Her insan için baba olayı, açıklanması en güç duygulardan biridir. \n“Baba fallusu kesmek” bölümü bence çok kişiyi etkileyecektir. Bu \ninsanoğlunun en büyük dilemmalarından biridir. Bir yanda, “Baba fallusunu \nkesip dışarı çıkamama” korkusu, bir yanda, baba tarafından terk edilme \nkâbusu. İkisi de, insana ait duygular.</p>\n<p>Küçükken gerçekten idam gördünüz mü? Hayal mi gerçek mi?<br/>- Evet, İzmir’de \nhalka açık yapılan son idamı seyrettim. Bu bende hayatımın en derin travmasını \nyarattı. Kitapta bu travmadan kurtuluş yolculuğumu anlatıyorum. Yani idam \ncezası ile hesaplaşmayı.</p>\n<p>Hakikati sıradan ve vasat buluyorum</p>\n<p>Bize tuhaf öyküler sunarak, hayatımızda anlam veremediğimiz şeyleri olduğu \ngibi kabul etmemiz gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?<br/>- Hayatta \nanlam veremediğimiz birçok şeyle karşılaşıyoruz. Evet, bu kitapta biraz \nkadercilik var. Svahili dilindeki o muhteşem cümleyi hayat mottom yaptım: \n“Hakuna matata”, yani “Takma kafana”. İlle de anlayacağım, çözeceğim, \naçıklayacağım diye de bakma.</p>\n<p>Siz nasıl bir samuraysınız! Samuraylar teslim olur mu?<br/>- Samuray figürü \nbeni çok etkiliyor. Hayatım boyunca hep romanlarda, efsanelerde yaşadım. İçimde, \nenerjisi tükenmeyen bir maymun var. Bir bakıyorsunuz kendini “Havana” \nfilmindeki Robert Redford zannediyor. Bir bakıyorsunuz, James Dean veya \nScott Fitzgerald oluyor. Samurayları da çok seviyorum. Onlar, hiç pusu \nkurmayan insanlar. Çevremde bütün hayatını pusu üzerine kurmuş insanları \ngördükçe, samuraylar gözümde daha da değerleniyor.</p>\n<p>Benim sorumun tam yanıtı değil ama neyse güzel söylediniz. Hiç muhasebe \nyaptınız mı? İyi bir samuray mısınız? Korkak mı?<br/>- Hayatımın en “tuhaf” \nçelişkisi işte bu. Korkulacak şeylerden korkmuyor, kimsenin korkmayacağı \nşeylerden acayip korkuyorum. Belki samuraylar da böyledir.</p>\n<p>“Hakikat beni ilgilendirmez”, “Ben korkağım” demek olabilir mi?<br/>- Hakikat, \nbeni ilgilendirmiyor. Sıradan ve vasat buluyorum. Hayal dünyasını tercih ettim. \nEvim orası.</p>\n<p>Daha önce hiç öykü yazdınız mı? Denemeleriniz var mı?<br/>- Bunlara, öykü \ndemek doğru değil. Deneme çok yazdım. Ama bu, deneme de değil. Bir tür \n“rekonstrüksiyon.”.</p>\n<p>Peki, bir edebi eser mi?<br/>- Yok canım, gazetecilik üslubuyla yazılmış bir \nkitap. Tek iddiası, “Bir gecede bitirilecek” bir kitap <br/>olması.</p>\n<p>Bu yazın “bestseller”i olmasını ister misiniz?<br/>- Olsa da olur, olmasa \nda...</p>\n<p>Siz bize, “Sorgulamayın, biat edin” diyorsunuz. Siz öyle misiniz?<br/>- Tam \naksine ben hiç biat etmeyen bir tipim. Kitap, bir tür spiritüel yolculuk. Tek \nkişilik tarikata <br/>davet. “Bu yolculukta ben sizin rehberiniz olacağım. \nKaybolmak istemiyorsanız, bana takılın, inanın” <br/>diyorum.</p>\n<p>En iyi kadın sesi gür çıkandır</p>\n<p>Hz. Muhammed’in “Beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Ondan başka hiçbir \nkadının yatağında vahiy gelmedi” dediğini söylüyorsunuz. Yani “Sorgulayan, \nvikvik eden kadın, adamın başına bela olur, ona vahiy-mahiy inmez, kafasını \ntoparlayamaz” mı demek istiyorsunuz...<br/>- Bence Hz. Muhammed’in söylediği o \nlaf, bir kadınla erkek arasındaki, gerçek ilişkiyi anlatan en vurucu, en üst \ncümledir. Kadının gücünün, en üst hali de diyebilirsiniz. Ben o cümlenin ne \nanlama geldiğini çok çok iyi anlıyorum. Her erkeğin, hayatının en temel \nanlarından biridir o. Yani hepimizin, kendimize göre güçlü bir duygunun \nindiği dağınık yatağımız vardır.</p>\n<p>Kadınlar, adamlara zorluk çıkarmayan, sorgulamayan, dırdır etmeyen, \nkarışmayan, kasmayan, kurcalamayan, yani, “alan açan” varlıklar mı \nolmalı?<br/>- Hayır hiç öyle düşünmüyorum. İnsana, bir şeylerin indiği, yatağı \npaylaştığı bir kadın varsa, o kadının kurcalama, kasma, sorgulama hakkı \nvardır. O kadın, Bilge Karasu’nun hikâyesindeki o tuhaf yaratık gibi, \ntırnaklarını erkeğinin göğsüne geçirmeli ve öyle yaşamalı. Ben hayatım \nboyunca o tırnakları hissederek beslendim. En iyi kadın, sesi gür çıkan \nkadındır. Erkeğin, sesini bastıran kadındır.</p>\n<p>Peygamberin eşleri arasında kıskançlık olması nasıl yorumlanmalı? Kıskançlık, \nilahi bir güdü mü? Önlemez mi?<br/>- İnsan olan yerde kıskançlık var. Hele hele \nseven kadınla seven erkek arasında mutlaka...</p>\n<p>Siz kıskanç bir erkek misiniz?<br/>- Evet bunu da açıkça yazdım. Övünerek \nsöylüyorum. Ben kıskanç bir erkeğim.</p>\n<p>Karınız size ütü fırlatmış. Siz, onu kıskandığınızda ne yaptınız? Çaktırmamak \ndışında...<br/>- Tansu da övünerek söylüyor. O da kıskanç bir kadın. Kafama ütü \nfırlattığını övünerek anlatmadı mı? Ben <br/>de kıskandığımı hiç saklamadım. \nNasıl saklayabilirim ki? Kıskançlık öyle bir şeydir ki, mutlaka bir yerden \nsızar, açığa çıkar.</p>\n<p>“Kadın çağırınca gidilir” diyorsunuz. Siz, her çağıran kadına gittiniz mi? \nHani seçicilik?<br/>- Tabii ki her kadından söz etmedim. Kadınlar için “Her \nerkek” diye bir şey var mı?</p>\n<p>İnsanın, babasına biat etmemesinin avantajları neler?<br/>- Ben babama biat \netmedim. Tam aksine, itiraz kültüründe büyüdüm. Ayrıca babam, benim itiraz \netmemden, siyasi ve sosyal konularda maraza çıkarmamdan keyif duyardı. \nKişilikli çocuk yetiştirmek isteyen her baba böyle yapar.</p>\n<p>Biat etmediniz de ne oldu, sonunda babanıza benzemeye başlamadınız mı!<br/>- \nEvet, bazı davranış ve düşünce biçimlerim babama çok benzer, bazıları ise taban \ntabana zıttır.</p>\n<p>“Hayata asılmak...” Bu sizin mottonuz mu? Ne olursa vazgeçersiniz \nasılmaktan...<br/>- Hayata asılmak, yaşamaksa, evet asılırım. Benim en büyük \nideolojim, hayat tarzım, yaşama biçimim. Hayattan çok zevk alıyorum. Ama \nşöyle bir duygum da var. Bazen, “Bırak gitsin” havasına da giriyorum. Galiba \nÇin atasözüydü, “Bir şeyin ne kadarının sana ait olduğunu bilmek istiyorsan, \nhepsini bırak, geriye kalan senindir.” Onu da yaptığım oluyor.</p>\n<p>Yakılmak fikri bana iyi geliyor</p>\n<p>Marquis de Sade ne ifade ediyor sizin için? Şu cümleleri açıklar mısınız: \n“Siyasi alanlarda her türlü <br/>cambazlığı yapacak kadar küçülebilen bir \ninsanın; iş cinsel hayatına geldiği zaman bu kadar <br/>farklılaşmasını neyle \naçıklayacağız? Bunlardan hangisi gerçek Sade’dir? Küçülen, bayağılaşan, \naleladeleşen mukallit ihtilalci mi? Yoksa erdem dediğimiz duygunun en sivri noktalarına savaş açma cesaretine \nsahip bir şehvet maceraperesti mi?</p>\n<p>- Muhteşem bir cümle değil mi? Bazı cümleler vardır ki çıkardığı ses, \nanlamından çok daha güzeldir. Sade’in ne dediğini çok iyi anlıyorum. Bana da \nuygun. Ama bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeyim. Yine sathi okumalar \nyapacaklar, ne jonglörlüğüm, ne hokkabazlığım, ne dönekliğim kalacak. Hayır, \nyatağında devrim yapabilen, kendi anayasasını ilan edebilen bir ruh, \nmukallit ihtilalci değildir, gerçek ihtilalcidir!</p>\n<p>“Öldükten sonra yakılma şıkkı”nı aklınızdan geçiriyor musunuz? Küllerinizin \nEge’ye savrulmasını sizi heyecanlandırır mı? Yoksa, İzmir’in toprağıyla mı \nbütünleşmek istersiniz?<br/>- Valla yakılmak bana iyi geliyor. Ama gömülmek \nfikrine de karşı değilim. Yalnız İslam âleminde, toprağa verme adetlerini \nçok irkiltici buluyorum. Ölümün ve gömülmenin bir estetiği, bir adabı muaşereti \nolmalı diye düşünüyorum. Ben ertesi günü bir cenazeye gidecek olsam, Tansu, \nkoyu renk takım elbisemi ve kravatımı akşamdan hazırlar. Doğum, düğün ve \nölüm; insanın, farklılığını yaşayabileceği ender alanlardır. Üç günün de \nayrı ritüelleri olmalı. İnsanlar güzel giyinmeli, o farklılığa saygı \ngöstermeli.</p>\n<p>Şu anda da “En-el Hak” diyor musunuz? Hallac-ı Mansur’un akibeti sizi \nkorkutmuyor mu?<br/>- Hayır. Bu çağ, artık insanın inanç konusunda farklı \nduygular yaşamasına izin veriyor. Ama bu kadar basit bir cümlenin arkasına \nbu kadar ıstırap, bu kadar mücadele ve inanç koymak çok etkileyici değil mi? \nDemek ki İslam’ın da bir tür engizisyonu varmış.</p>\n<p>Bu öyküleri yazmanızın, Umre ve Vatikan’a gitmenizle bir alakası var mı? Bir \nüçlü mü bu? Kudüs’e de gitmeyi düşünüyor musunuz?<br/>- Hiç alakası yok. \nUmre, benim inanç dünyama hiçbir etki yapmadı. Etkilenmedim mi? Elbette \netkilendim. Ama hayat tarzımı, Yaratan’a bakışımı değiştirmedi.</p>\n<p>Da Vinci’nin Şifresi’nden ve Dan Brown’dan çok mu etkilendiniz? Bu kitap \niçin, ona bir öykünme denebilir mi?</p><p>- Dan Brown’dan çok etkilendim. \nOlağanüstü bir anlatım gücü, mükemmel bir gerilim yaratma kabiliyeti var. O \nnedenle bütün gazetecilik okullarına onun kitabının, ders kitabı olarak \nokutulmasını tavsiye ettim. Truman Capote’min kitaplarını da tavsiye \nediyorum.</p></style>