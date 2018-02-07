Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, finansal kuruluşlarını raporlarına göre, 2018 ve 2019'da hızlı büyüme beklendiğini bunun da faizleri daha hızlı artıracağını söyledi. Bu durumun Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini, borsanının rekor kırmasını da ülkeye giren sıcak paraya bağlayan Murtaoğlu, "Faizler artınca bu paranın maliyeti artacak. Büyük kısmı ülkesine kaçacak. Kredileri kapatacak. Güzel kardeşim sen tescilli olarak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden birisisin. Otobüsün yolcuları toplayacağı ilk durak sensin" dedi.

Türkiye'nin borç geri ödemesi ve cari açık için yılda 215 milyar dolar döndürmesi gerektiğini söyleyen Muratoğlu, "Faizler yükseldikçe, dışarıdan borç bul, bunu liraya çevir, artış olursa diye koruma satın al, karını koy, kredi ver. Bu maliyetle krediyi alanın ya ödemeye niyeti yoktur ya da uyuşturucu satıyordur!" şeklinde yazdı.

Muratoğlu'nun Sözcü'de "Borsalar bal kabağına dönüşünce Türkiye…" başlığıyla yayımlanan (07.02.2018) yazısı şöyle:

Milletin gözü Amerika borsalarında… Yaz aylarından beri ara vermeden yükseliyordu. Önce durdu sonra çakıldı. Peşinden bütün borsalar düştü. Çıkan borsa elbet düşecek. Lakin bu bizi nasıl etkileyecek?

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Biraz başa dönelim… Neden artıyordu bu borsalar? Karşılıksız para bastılar. Gelişmiş ülkeler piyasalara trilyonlarca dolar soktular. Parayı ne yapacaklarını şaşırdılar. Her şeye saldırdılar. Para her yere gitti. Kimin yaptığı belli olmayan bilgisayar programları “para”adı altında piyasaya sürüldü, onlara bile milyarlarca dolar götürüldü. Sonrasında çöktü.

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Bunlara, onlara, şunlara derken bize de geldi bu para… Hani merak ediyorsunuz ya, neden döviz kurları Türkiye'de artmıyor, yerinde sayıyor diye… Bu durum bize dünya piyasalarından hediye… Yine de dünyada en kötü performans gösteren ülkelerin başında geliyor Türkiye…

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Yağ bol… Neremize sürsek diye bakıyorlar. Uzakta bir ülke var. Faizleri yüzde 13'lerde… Dolar fiyatını da hareket etmezse, dünyada böyle bir getiri yok. Haliyle geliyor maceracı bize… Döviz fiyatları artmadı, el-alem bir yıl boyunca bizden kovayla para kazandı.

Gelişen ülkelere son bir yılda 300 milyar dolar aktı. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da faizler yükselince, güle güle gelişen ülke…

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Başta o kadar para enflasyon yaratmıyor denildi. Bu durum ekonomi kitaplarınatersti… Nitekim enflasyon gecikmeli de olsa geliyor. Faizler yükseliyor. Hem de beklenenden daha hızlı… Bütün finansal kuruluşların raporları 2018 ve 2019'da hızlı büyüme bekliyor. Bu durumda herkes elini çabuk tutacak. Faizleri daha hızlı artıracak.Maalesef bu durum Türkiye'yi vuracak. Neden Türkiye?

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Düşünsenize, ülkede büyüme dışında ki o da tartışılır hiçbir ekonomik veri olumlu gelmiyor, dış politikada dibe batıyor, ülke savaşa giriyor, zira borsa rekor üstüne rekorkırıyor. Bunların hepsi sıcak parayla oluyor. Dünyadaki balonun nasıl şiştiğine oradan pay biçin.

Faizler artınca bu paranın maliyeti artacak. Büyük kısmı ülkesine kaçacak. Kredileri kapatacak. Güzel kardeşim sen tescilli olarak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden birisisin. Otobüsün yolcuları toplayacağı ilk durak sensin.

* * *

İyi de bizim borç geri ödemesi ve cari açık için yılda 215 milyar dolar döndürmemiz gerekiyor. Faizler yükseldikçe, dışarıdan borç bul, bunu liraya çevir, artış olursa diye koruma satın al, karını koy, kredi ver. Bu maliyetle krediyi alanın ya ödemeye niyeti yoktur ya da uyuşturucu satıyordur!

Borsalarda yaşanana kıpırtı, rahatsızlık bize bir şeylerin değişmeye başladığını fakat hayrımıza olmayacağını söylüyor. Siz bir içki alın, adamlar üzerlerine rahat bir şeyler giyip geliyor!