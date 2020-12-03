Bu mahalle 3 yıldır kayıyor; hiçbir önlem alınmıyor!

Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde 3 yıl önce 70 dönüm alanda etkili olan heyelan sonrası 2 ev yıkılıp, 10 ev hasar görürken, bölgedeki kaymalara 3 yıldır önlem alınamadı.

Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesindeki heyelan tehdidi yaklaşık 3 yıldır çözüm bekliyor. Yeraltı sularından kaynaklandığı belirtilen heyelanlar sonucu bazı evlerde hasarlar oluştu.



Her yağışın ardından hareketlenen toprak zemin nedeniyle bölgede bulunan bir cami ve mezarlıkta heyelan riski taşırken, çevre sakinleri şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç alınamadığından yakındı.



Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi muhtarı Namık Kemal Genç, bölgede meydana gelen kaymalar yüzünden vatandaşın cenazesini alamadığını, ambulansı ise mahalleye giremediğini belirterek, "İlk dönem kira yardımı verildi tekrar devamı gelecek dendi ancak gelmedi. Buradaki vatandaşımızın mağduriyeti konusunda devletimizden yardım istiyoruz. Mahallemizin nüfusu yaklaşık bin 200 civarında" dedi.

10 ev oturulamaz halde

Kaymalar sonucu 10 evde yaşanamayacak durumda olduğunu belirten Genç, "Hasar gören yani oturulamayacak durumdaki ev sayımız 6. Aşağı tarafta tane hasar gören 7-8 evimiz daha var. Ancak tam hasar görmemiş ama çalışma yapılırken doğal olarak onlarında terk edilmesi ve yıkılması yeniden yapılması gerekiyor. Yani 10 tane evimiz yaşanılacak durumda değil. Devletimiz geldi keşfini yaptı yapılacak olan işleri tespit etti ama hiçbir çalışma yapılmadı" diye konuştu. (İHA)



