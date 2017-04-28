Bu mahalle 3. kez referanduma gidiyor

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, mahalleleri Talas ilçesine daha yakın olduğu için bu ilçeye bağlanmak istiyor. Geçmiş dönemlerde yaptıkları 2 referandumda da Talas ilçesine bağlanmak için ‘Evet’ oyu kullanan ama sonuç alamayan mahalle sakinleri, 3. kez referanduma hazırlanıyor.



16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından bir kez daha referanduma gidecek olan mahalle sakinleri, 15 Mayıs’ta sandık başına gidecek.



Akmescit Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kılıç, “Bünyan ilçesinin bize uzak ve Talas ilçesinin bize yakın olmasından dolayı sakinlerimiz Talas ilçesine bağlanmak istiyor. Biz daha önce 2 defa referandum yapmıştık. Referandumun birinde yüzde 76, ikincisinde de yüzde 93 oranında Talas’a bağlanma talebi çıktı. Şu anda bu kadar oy çıkmasına rağmen bağlanmadı. Bizim bin 850 nüfusumuz var. Bu nüfusun yüzde 97’si Talas’a bağlanmak istiyor” dedi.