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Spor

Bu madalya Türk voleybolu için çok önemli" BELGRAD (A.A)

02 Ekim 2011 22:50

-Bu madalya Türk voleybolu için çok önemli" BELGRAD (A.A) - 02.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncülük-dördüncülük maçında, İtalya'yı 3-2 yenerek bronz madalyaya uzanan A Milli Bayan Takımı'nda antrenör Marco Aurelio Motta, kazanılan madalyanın Türk voleybolu açısından çok önemli olduğunu belirtti. Brezilyalı çalıştırıcı, Avrupa üçüncüsü oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türk voleybolunun 2003'te Ankara'da kazandığı gümüş madalyadan sonra bugünkü başarıyı, ''Bu madalya, Türk voleybolu için çok önemli'' şeklinde değerlendirdi. Motta, Fenerbahçe ve Vakıfbank Türk Telekom'un kulüpler bazında uluslararası arenadaki başarılarının yanı sıra Genç Milli Takım'ın Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını elde ettiğini hatırlatarak, Türk voleybolunun gelişmekte olduğunu ifade etti. Maç içinde iyi ve kötü anlar yaşandığını, ancak dün Sırbistan ile yapılan zorlu yarı final mücadelesinden sonra, son Avrupa Şampiyonu'nu yenerek, Avrupa üçüncüsü olmalarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Takım kaptanı Esra Gümüş de bugünün doğum günü olduğunu ifade ederek, bronz madalyanın kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu söyledi. İtalya Milli Takımı Antrenörü Massimo Barbolini de, Türkiye'yi tebrik ederek sözlerine başlarken, kendi takımlarının iyi oynamadığını, mücadele ettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Türkiye'nin iyi defans yaptığını belirten Barbolini, Ay-yıldızlıların maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi. İtalya Milli Takım Kaptanı Eleonora Lo Bianco ise bronz madalyayı almak istediklerini, ancak bunun için gerekli arzularının olmadığını bildirdi. Lo Bianco, Türkiye'yi tebrik etti.

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