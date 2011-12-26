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Politika

'Bu maaş zammı içimi burktu'

Kültür Bakanı Günay, milletvekili emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin düzenlemeden...

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Kültür Bakanı Günay, milletvekili emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin düzenlemeden, 'içinin burkulduğunu' ifade ederek, ''Bir milletvekilinin, aynı zamanda emekli maaşını kesintisiz almasını, genel uygulamaya aykırı sayarım. Sayın Cumhurbaşkanı, sanıyorum bunu dikkate alacaktır'' dedi. 

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Milletvekili emekli maaşlarının artırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin sorular üzerine Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Meclisin yaptığı düzenlemelerden, itiraz eden etmeyen herkesin yararlandığını söyledi. Günay, ''Kabul etmiyoruz, asıyorum kesiyorum'' diyenlerin, gayet güzel aldıklarına yönelik geçmişte örneklerin bulunduğunu kaydetti.

Günay, bu nedenle karar Meclisten çıktıktan sonra kolaycı kahramanlık yapanlardan olmak istemediğini belirterek, ''Ancak biraz içim burkuldu demezsem, kendime karşı saygısızlık etmiş olurum'' dedi.


'Bir milletvekili kitlesi rahatsız oluyor'

Uzun yıllar parlamento dışında olduğunu, bir eski milletvekilinin yaşama intibakının çok kolay olmadığını bildiğini dile getiren Günay, bu nedenle eski milletvekilleriyle ilgili düzenlemelerin daha makul bir ölçüde yapılmasını kabul edebileceğini vurguladı. Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Mademki bir emekli çalıştığı zaman ondan kesinti yapılıyor, bir eski milletvekili çalıştığı zaman ondan da kesinti yapılması gerektiğini düşünürüm. Bir eski milletvekili, milletvekiliyken (benim durumunda olanlar) hem milletvekili maaşı hem emekli maaşı alıyorsa, yine emekli maaşından makul kesinti yapılmasını doğru bulurum. Umuyorum ki böyle düzenlemeler yapılacaktır. Bir milletvekilinin, aynı zamanda emekli maaşını kesintisiz almasını, genel uygulamaya aykırı sayarım. Sayın Cumhurbaşkanı, sanıyorum bunu dikkate alacaktır.''

Bir milletvekilinin aylık ne kadar harcamasının olduğuna ilişkin soruya Günay, ''Bunları Meclis Başkanı'na sorun. Bundan fazlasını konuştuğunuz zaman genel bir milletvekili kitlesi rahatsız oluyor'' karşılığını verdi.



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