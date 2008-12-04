Bu lisede zil sesi yok

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1996 yılında eğitim ve öğretime açılan Halil Kale Fen Lisesi'nde ders zili yerine, süresi öğretmen ve öğrenciler tarafından ayarlanan dijital saatlerle ders programları ayarlanıyor.



Alınan bilgiye göre, 15 gün önce öğretmen ve öğrenciler ortak karar alarak okulun sınıf, koridor, kantin, yemekhane ve yatakhanelerine dijital saatler yerleştirildi. Bu saatler sayesinde öğretmenleriyle birlikte çalışma, ders giriş ve çıkış saatlerini belirleyen öğrenciler, artık zil sesi duymadan kendi programlarını uyguluyor.



Halil Kale Fen Lisesi müdürü Tahsin Bozkurt, yaptığı açıklamada, okullarla bütünleşen zil sesinin artık duyulmadığı ifade ederek,



"Öğrencilerimiz Türkiye'nin sayılı başarılı öğrencileri arasındadır. Okulumuz, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda 490 ile 500 arasında puan alan öğrencilerden oluşmaktadır" dedi. Bu başarının altında disiplinli ve düzenli olmanın yattığını söyleyen Bozkurt, öğrencilerle birlikte aldıkları ortak kararla yeni bir uygulama

başlattıklarını kaydetti.



Bozkurt, "Yaklaşık 15 gündür uyguladığımız sistemle öğrencilerimiz ders saatlerini dijital saatlerle belirliyor. Zil sesini ortadan kaldırarak gürültü kirliliğini de önledik. Hiçbir sorun yaşamadığımız uygulamamız bundan sonra da devam edecek, okulumuz ders giriş ve çıkışlarında kesinlikle zil çalmayacaktır" diye konuştu.

