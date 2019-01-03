Trabzonspor futbolcusu Olcay Şahan, twitter hesabından bordo-mavili takımdan ayrılacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldız oyuncu açıklamasında, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum" dedi.

Olcay Şahan'ın 'Kamuoyuna Duyuru' başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seveyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum.

"Trabzonspor'da hedeflerim çok büyük, kulünümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."