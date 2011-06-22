‘Bu kuşak soykırımı tanıyacak’

T24 - Ermenistan Devlet Başkanı Strasbourg'dan Ankara'ya yüklendi ve “Ermeni soykırımının Türkiye tarafından tanınması" konusunu gelecek kuşaklara bırakmayacaklarını söyledi.
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurulunda bugün yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "soykırımı" tanımaması konusunu gündeme getirdi. Türkiye'nin "soykırımı" tanımamasını eleştiren Sarkisyan, bu konuyu gelecek kuşaklara bırakmayacaklarını savundu.
Ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'ın "ablukası" altında tutulduğunu da ileri süren Sarkisyan, Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sürecinin Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle çıkmaza girdiğini öne sürdü. Ermeni lider, "bir daha bu fırsat penceresi ne zaman açılır bilemem" ifadelerini kullandı. DAĞLIK KARABAĞ AVRUPA’NIN PARÇASI
Dağlık Karabağ'ın "Avrupa'nın ve Avrupa toplumunun parçası" olduğunu dile getiren Sarkisyan, Azerbaycan'ın silahlandığını, kendi ülkesinin ise "barışa yönelik çalıştığını" öne sürdü. İki ülke arasında savaş çıkması halinde ise tarafların çok kayıp vereceğini düşündüğünü söyledi
Sarkisyan, bir Avrupalı parlamenterin Metzamor nükleer santralinin güvenliği konusundaki sorusuna verdiği yanıtta da Ankara ve Bakü'ye yüklendi ve ülkesine yönelik abluka nedeniyle nükleer enerjiden başka seçenekleri olmadığını iddia etti.
Sarkisyan'a genel kurulda Avrupalı parlamenterlerle soru-cevap bölümünde Türk ve Azeri parlamenterlerden soru gelmemesi dikkat çekti. Sarkisyan'a yöneltilen soruların çoğu Fransız ve Rus parlamenterlerden geldi. Ermeni muhalif parlamenter Zaruhi Postanciyan ise Sarkisyan'a yönelttiği soruda Ermenistan'da otoriter bir rejim olmasından yakındı ve "gerçek reformları ne zaman yapacaksınız" diye sordu. Sarkisyan'ın bu soruya yanıtı "sizinle hemfikir değilim" oldu.