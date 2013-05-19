Bu kuş gribi daha tehlikeli!

Çin'deki kuş gribinin yeni türünün, bilinen diğer tür kuş gribi türlerine oranla insandan insana geçme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortaklaşa hazırladığı raporda, "H7N9" virüsünün diğer kuş gribi türlerine göre daha kısa sürede bulaştığı ve diğer griplere göre daha hızlı adapte olabildiği, genetik değişimler gösterebildiği belirtildi.

DSÖ'nün Çin hükümetine, H7N9'un mevsimsel grip sezonunun yaz ayları nedeniyle yavaşlamasına rağmen alarm durumunda olması yönünde tavsiyede bulunduğu ifade edilen raporda, yeni tür virüste hala belirsizliklerin olduğu vurgulandı.

Çin, mart ayının sonunda resmi olarak ilk vakayı bildirmiş, özelikle doğu eyaletleri başta olmak üzere virüs toplam 130 kişide görülmüştü. Vakalardan 35'i hayatını kaybederken, 57 kişi tedavi edilmişti.