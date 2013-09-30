Bu Kurban Bayramı'nda ithal hayvan yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, bu Kurban Bayramı'nda hayvan ithal edilmeyeceğini, belki kısa bir zaman içerisinde de ihraca başlanacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin çalışmalarını anlattı.

"Hala dışardan hayvan getiriyorlar" eleştirisine değinen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kurbanda artık tamamen ülkemizdeki yetiştirdiğimiz hayvanları vatandaşımızın huzuruna getiriyoruz. İthal hayvan yok. Belki de kısa bir zaman içerisinde ihraca başlayacağız. Bunun adımlarını, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ortadadır. Bütün mesele halkımıza daha ucuza hayvanı getirebilmek, daha ucuza kesim yaptırabilmek, daha ucuza et yedirebilmektir. Kıymasından bonfilesine kadar bunun hepsini sağlayabilmektir. Fiyatlara bakıldığında buradaki limiti görmek zaten mümkündür."