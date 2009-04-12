Bu kravat ve saate dikkat!

Konya’da 100 dolardan satışa sunulan kravat ve saat görünümündeki gizli kameralar büyük ilgi gördü.



Tayvan'dan getirtilen ve av malzemesi satışı yapan bir firma tarafından satışa sunulan gizli kameralı kravat 110, saat 100 dolardan satılıyor. Gizli kameralar, 2 saate kadar renkli görüntülü ve sesli çekim yapabiliyor. Firma yetkilileri, günde ortalama 5 gizli kamera sattıklarını açıkladı.



İşyeri sahibi Makine Yüksek Mühendisi Fatih Tuncel, içinde gizli kamera bulunan kravat ve saatte ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tuncel, "Kravatta kamera, kumaşın içine yerleştirilmiştir. Kravat takıldığında kamera insanın göğüs hızasına geliyor. Tabii kullanıcı boyunu kendisi de ayarlayabiliyor. Çekim sırasında fark edilmesi imkansızdır. `4 GB'lık hafızasına yaklaşık 2 saat çekim yapabilmektedir. 110 dolara satılan kravat aynı zamanda uzaktan kumandalıdır. Kravat kamera, veri aktarma girişli (USB) olduğu için kamerada yapılan çekimler bilgisayara aktarılıyor. Aynı zaman bilgisayarda şarz yapılabiliyor" dedi.



İçinde gizli kamera bulunan kol saatinin 100 dolardan satışa sunulduğunu anlatan Fatih Tuncel, şunları söyledi:

"Kol saatimiz 2 saat çekim yapma kapasitesine sahip. Kravattaki gibi veri aktarma girişi aracılığıyla görüntü bilgisayara aktarılıp, kamera şarz ediliyor. Kamera, saatin içindeki rakamların birinin altına gizlenmiş durumdadır. Saatimiz uzaktan kumandalı olmadığı için saatin üzerinde bulunan butonlar sayesinde kayıt yapılıyor."

