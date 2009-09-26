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Yaşam

Bu köyün nüfusu girişte farklı, çıkışta farklı

Ağrı'nın Hamur ilçesinin giriş ve çıkışında bulunan tabelalarda, ilçenin nüfusu farklı yazıyor.

26 Eylül 2009 03:00

Ağrı'nın Hamur ilçesinin giriş ve çıkışında bulunan tabelalarda, ilçenin nüfusu farklı yazıyor.

Van transit yolunun geçtiği Hamur ilçesinin nüfusu, Van istikametindeki tabelada bin 700, Ağrı istikametindeki tabelada ise 4 bin 300 olarak yer alıyor. Nüfusun iki tabelada farklı yazması nedeniyle vatandaşlar gerçek nüfusu bilmiyor.



Hamur Belediye Başkan Vekili Ekrem Keski, karayolları üzerindeki tabela ve trafik levhalarının Karayolları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandığını söyledi.

İlçe nüfusunun hangi verilere dayanarak bu şekilde yazıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade eden Keski, konuyu araştıracaklarını bildirdi.

Keski, Belediye kayıtları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilçenin 2008 yılı nüfusunun bin 699 erkek ve bin 608 kadın olmak üzere toplam 3 bin 307 olduğunu belirterek, bu yanlışlığın kısa sürede giderileceğini kaydetti.

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