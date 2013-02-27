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Yaşam

Bu köylerde kadın yok!

Rusya'nın bazı bölgelerinde kadın sayısının erkeklerden 193 bin kişi fazla çıkmasına rağmen, bazı köylerde hiç kadın yaşamıyor

27 Şubat 2013 11:11

Rusya’nın soğuk ve yaşam şartlarının zor olduğu Krasnoyarsk bölgesindeki bazı köylerde sadece erkekler yaşıyor. 

Bölgedeki 23 küçük köyde sadece erkek yaşarken bazı köylerde en fazla 5 kişi ikamet ediyor. Yeni açıklanan resmi veriler Kasovo, Novy Lokatui ve Lokatui köylerinde sadece bir tane erkek yaşadığını ortaya çıkardı. Bölgede sekiz bekar baba, beş ya da daha fazla çocuğun bakımını üstleniyor.

ntvmsnbc'nin The Siberian Times'a dayandırdığı habere göre, Rusya’nın ikinci büyük bölgesi Krasnoyarsk’ta yer alan bu köylerde kış aylarında hava sıcaklığı -40 dereceye düşerken yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklar hakim oluyor.

Bölgedeki nüfus sayımında erkeklere oranla 193 bin fazla kadın çıkarken, kadınların bu bölgede neden yaşamak istemedikleri bilinmiyor.

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