Bu köyde yok yok

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN\'ın Kemaliye İlçesi\'ne bağlı Ocak Köyü, tarih müzesi, hamamı, kültür merkezi, tiyatro salonu ve helikopter pisti ile Türkiye\'de örnek köylerden biri oldu. Her yıl yaklaşık 30 bin turisti ağırlayan köyde, cami ve cemevi de yan yana hizmet verirken, Sünni ve Alevi köylüler yıllardan bu yana birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor. 20 yıllık muhtar Ali Gürer, Ocak Köyü\'nün geçen yıllarda düzenlenen yarışmada \'En temiz köy\' seçildiğini söyledi.

Erzincan\'a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye İlçesi\'ne bağlı yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Ocak Köyü, bölgenin en modern köylerinden biri konumunda. Devlet tarafından yapılan yatırımların yanı sıra, 98 haneli köy ve gurbette yaşayanların desteği ile küçük ilçeyi anımsatan Ocak Köyü, 24 saat güvenlik kamerası ile korunuyor. 1994 yılında eğitimci Mustafa Gürer\'in katkıları ile o dönemin ilk olma özelliğine sahip bir müze bulunuyor. Yaklaşık 4 bin eserin sergilendiği 2 katlı müze 1996 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın denetiminde hizmet veriyor. Türkiye\'nin dört yanından halkın bağışladığı eserlerin sergilendiği özel statüdeki müze yıl içerisinde binlerce kişiyi ağırlıyor.

Her yıl düzenlenen Hıdır Abdal Sultan Anma etkinlikleri ve birlik cemi dolayısıyla halkın büyük ilgi gösterdiği Ocak Köyü\'nde köylülerin her türlü ihtiyacının karşılanması da düşünülmüş halde. Market ve kafesi de bulunan köyde yine güneş enerjisi ile çalışan bir hamam, içerisinde kütüphane ve tiyatro salonu olan kültür merkezi de yıllardan bu yana hizmet veriyor. Alevi ve Sünni köylülerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı Ocak Köyü\'nde ayrıca, misafirhane, çocuk parkının yanı sıra hava yolu ile köye gelmek isteyenler içinde bir helikopter pisti de bulunuyor.

Ocak Köyü\'nde bu yıl 18\'ncisi düzenlenen Hıdır Abdal Sultan Anma etkinlikleri ve birlik cemi etkinliği, il dışından çevre ilçeler ve illerden yüzlerce insanı bir araya getirdi. Dev kazanlarda yemeklerin hazırlandığı etkinlikte dualar edildi, ardından semah dönüldü.

Köyün 20 yıllık muhtarı Ali Gürer, Ocak Köyü\'nün geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen \'En temiz köy\' unvanını aldığınısöyledi. Muhtar Gürer, şöyle dedi:

\"Köyümüzde misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için devletimizin yanı sıra hayır sever vatandaşlarımızın desteği ile kültür merkezi, misafirhane, hamam ve devlet büyüklerimizin ulaşımı için helikopter pisti yaptık. Kültür merkezinde çeşitli seminer ve toplantılar düzenliyoruz. Turistlerin ilgi gösterdiği köyümüzde büyüklerimizin gösterdiği yoldan devam ederek, geliştirmeye çalışacağız.\"

Ocak Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Erman ise, 700 yıllık geçmişe sahip köyde birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını vurgularken, \"18 yıldır festival adı altında bir araya geldik. Erzincan\'ın yanı sıra Elazığ, Malatya gibi çevre illerden misafirlerimiz geliyor. İnşallah birliğimiz ve dirliğimiz bozulmaz\" dedi.

