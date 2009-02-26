Bu köyde sigara içmek 6 yıldır yasak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde sağlıklı yaşam için yaklaşık 6 yıldır sigara içme yasağı uygulanıyor.



Köy muhtarı Mahmut Sezer, İstanbul'daki bir banka şubesinden 1998 yılında emekli olduktan sonra, bir orman köyü olan Ortaöz'e yerleşti. İş arkadaşı Murat Doğan ile öğretmen emeklisi arkadaşı Nazmi Çevik'in de köye yerleşme kararı aldı.



Kendilerinden sonra büyük şehirlerde çalıştıktan sonra emekli olan memurların da doğal yaşam sürmek için Ortaöz'ü seçtiğini ifade eden Sezer, ''Köyde önceden birkaç yaşlı yaşarken emekli memurların yerleşmesiyle köyümüz hareketlenmeye başladı. Büyük şehirden buraya yerleşenlerin temel amacı sağlıklı bir yaşam sürmek olunca biz de bunun ilk adımı olarak yaklaşık 6 yıl önce köyde sigara içilmesini yasakladık'' dedi.



Birkaç tiryakinin ilk zamanlar yasağa uymakta zorlanması dışında uygulamanın zamanla başarıya ulaştığını kaydeden Sezer, şöyle konuştu:



''Köydeki tiryakilerin yasağa uymakta zorlanması üzerine sigara içenlere 100 TL ceza uygulanması kararını aldık. Para cezasına karşı da birkaç tiryaki içmeye devam etti ama bugün köyümüzde kimse sigara kullanmıyor. İstiyoruz ki bu hassasiyetimizi köyümüze gelen misafirlerimiz de göstersin. Onun içinde köyümüzün girişine ve sokaklarına 'bu köyde sigara içilmez' uyarısı astık. Geçen yıl yasalaşan kapalı mekanlarda sigara içilmemesi kararı, 6 yıldır doğru bir yasağı uyguladığımızı gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor.”

