Bu köyde ramazan davulu asırlardır çalınmıyor

Sahurun vazgeçilmez enstrümanı davul, Denzili'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekkeköy’de ”davul çalındığı zaman deprem olacağına, fırtına kopacağına ve davul çalanın başına felaket geleceğine” inanıldığı için asırlardır çalınmıyor.

Sarayköy ilçesine bağlı 143 nüfuslu köyde, ”davul çalmanın felaket getireceği” inancı hakim olduğu için sünnet, nişan, düğün törenlerinin yanı sıra sahurda davul çalma geleneği bulunmuyor.

Köy Muhtarı Süleyman Gülşah, AA muhabiri Fatma Karakış'a yaptığı açıklamada, 7. yüzyılda Horasan’dan bölgeye İslamiyeti yaymak için gelen Sultan Sarıbaba’nın türbesinin köyde bulunmasının köyde davul çalınmamasında etken olduğunu söyledi.

Gülşah, köylülerin davul çalındığı zaman Sultan Sarıbaba’nın ruhunun rahatsız olduğuna inandığını ve bu yüzden köyde davul çalmadığını kaydetti.

Köy sakinlerinin davul çalınması durumunda büyük felaketlerle karşı karşıya kalınacağına inandığını, bu inancın asırlardır sürdüğünü söyleyen Gülşah, ”Daha önce çalmaya çalışanlar olmuş ama her defasında bir şekilde uyarı gelmiş. Geçen haftalarda bir düğünde köydeki geleneğin dışına çıkılarak davul çalındı. Bir süre fırtına çıktı. Köy sakinleri bu duruma davul çalınmasının yol açtığına inanıyor” dedi.

Düğün, sünnet, nişan gibi merasimlerde davul hariç her müzik aletinin çalındığını ancak davulun kullanılmadığını ifade eden Gülşah, ”Bu köyde asırlardır davul çalınmamış. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Davul çalındığı zaman deprem olacağına, fırtına kopacağına ve davul çalanın başına felaket geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.