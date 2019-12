-Bu köyde her vakit 3 kez ezan okunuyor MANİSA (A.A) - 11.08.2011 - Manisa Merkez'e bağlı Ayvacık Köyünde, merkezi ezan sistemi nedeniyle her gün 5 vakitte 3'er kez ezan okunuyor. Köy muhtarı Berrin Akduman, Spil Dağı'nın eteklerinde yer alan 150 nüfuslu Ayvacık Köyünün coğrafi durumu nedeniyle çevre ilçelerden üçünün merkezi ezan sistemi sinyallerini aldığını belirterek, hem Saruhanlı, hem Turgutlu, hem de Çal Dağındaki merkezi ezan sisteminin köye ulaştığını ifade etti. Köylünün her vakit 3 kez ezan dinlemekten şikayetçi olmadığını dile getiren Akduman, ''Daha önce köyümüze ezan sesi ulaşmıyordu. Şimdi merkezi sistem sayesinde ezanı duyabiliyoruz'' dedi. Ezan sesini duyabilmek için merkezi sistem cihazını açık tuttuklarını, bu nedenle 3 ayrı yerde okunan ezanın hoparlörlerden yayınlandığını kaydeden Akduman, şunları söyledi: ''Saruhanlı, Turgutlu ve Çal Dağı'ndan da merkezi sistem sinyalleri köyümüze ulaşıyor. Gelen sinyali alabilmek için cihazı açık tuttuğumuzda ezan vakti önce olan ilçenin ezan sesi bize ulaşıyor. İlk ezanın yarısında, ikinci ezan başlıyor. Kısa süre sonra üçüncü ezan sesi duyuluyor. İlk ezan ile üçüncü ezan arasında 3 dakika var. Özellikle Ramazan'da iftar ve sahurda sıkıntı yaşamamak için ezana değil, televizyondan verilen saat anonsuna bakıyoruz. Bu sıkıntımızı müftülüğe bildirdik. Sorunu çözmeye çalıştıklarını söylediler.'' Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, sorunun Ramazan öncesinde kendilerine iletildiğini ve yerinde inceleme yapıldığını söyledi. İnceleme için müftü yardımcısıyla ezan ve vaaz sistemiyle ilgilenen teknik elemanı köye gönderdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi: ''Yapılan tetkiklerin ardından cihazın birkaç bölgenin cihaz sinyalini gördüğü için farklı zamanlarda bir iki dakika arayla okunan ezanların tamamını alıyor. Dolayısıyla aynı yerde birden fazla ezan okunmuş oluyor. Konuyla ilgili çözüm üretmeye çalışıyoruz, ancak yapılan teknik inceleme neticesinde mevcut merkezi sistem ile sorun çözülecek gibi görünmüyor. Ya merkezi sistemin tamamen iptal edilmesi gerek, ya da çare bulununcaya kadar bu haliyle devam edecek. Ramazan sonuna kadar mevcut haliyle bırakmaya karar verdik. Ondan sonra ezanı algılayan aletin yerini değiştirme ya da merkezi sistemi kademeli olarak kaldırma yoluna gidebiliriz.'' Manisa'da 2011 yılı sonu itibariyle merkezi ezan sistemin sona erdirileceğini belirten İl Müftüsü Sinan Cihan, ''Her cami kendi ezanını okursa, bu sorun da ortadan kalkar'' dedi.