Bu köyde erkekler sokağa çıkamıyor

T24 - Bitlis'in Güroymak ilçesinde, İsmail ve Subaşı aileleri arasında 4 yıl önce başlayan kan davası, geçen ay bir kişinin daha öldürülmesiyle, ortamı daha da gerdi.

Güroymak’ta geçen ay kan davası nedeniyle Subaşı ailesinden Suat Güngör’ün öldürülmesinden sonra, İsmail ailesinden yaklaşık 200 kişi ev hapsi yaşıyor. Ailenin erkekleri işe gitmiyor ve bir çoğu sokağa dahi çıkamıyor. Sadece çocuklar okula gitmek üzere evlerinden dışarı çıkabiliyor.

Subaşı ailesinin ileri gelenlerinden Burhan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın iki aile arasında, kız kaçırma meselesi yüzünden başladığını, bunun ardından barış için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yavuz, şunları dile getirdi: "İki aileyi barıştırdık. Fakat kötü niyetli insanlar her yerde var.

Bizim burada daha fazla. Tuttular barışı bozdular. Bundan sonra kavga oldu ve yaklaşık 4 yıl önce İsmail ailesinden bir kişi öldü. Bu olayı yapan kişiler tutuklandı ve ceza evine girdi. Ardından Suat öldürüldü ve hala failler teslim olmadı. Fail gidecek teslim olacak ki, biz de ne yapacağımızı bilelim. Fail şimdi teslim olmazsa, bizim aile de barışa yanaşmaz." Suçu işleyenlerin teslim olması halinde, ortalığın biraz daha sükunete kavuşacağını bildiren Yavuz, barış için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Bu olayın sürdürülmesinin kötü olacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu: "O zaman ölen kişinin babasını barışa ikna edemedik. Neticede bir insan daha öldü, şimdi ceza evine girecekler ve 36 yıl müebbet ceza alacaklar. Bunlar güzel şeyler değil. Biz bunlarla akrabayız, kapı komşuyuz. Kız vermişiz almışız, iç içe yaşamışız. Komşuluk, akrabalık ve insani haklar var. Bunları ayaklar altına alıp, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Aklın yolu birdir." -"SORUN CEHALET" Barıştan rahatsız olan insanların dedikodu yaptığını ve şimdi onlarla birlikte birçok kişinin bu olaydan zarar gördüğünü söyleyen Yavuz, Güroymak’ın yeni kurulan bir ilçe olduğunu hatırlattı.

Yavuz, kırsal kesimden ekonomik sıkıntı yaşayan ve geçinemeyen insanların gelip bu ilçeye yerleştiğini ve ilçedeki tarım arazilerini kullandığını, geçimlerini böyle sağladıklarını dile getirerek, "Bu insanların çoğu eğitimsiz.

İlçenin 50-55 yaş üzerindeki insanlarının hiçbiri okumamış ve hep cahiller. Bu nedenle bu tür olaylar yaşıyoruz" diye konuştu.



"400 aile mağdur oldu"

İsmail ailesinden Şirin Oral ise, barıştan yana olduklarını, bu işin sonunun olmadığını söyledi.

Oral, şöyle konuştu: "Bir bizden bir onlardan gitti. Bu olayın böyle olmasını istemiyorduk.

Her iki taraf akraba. Bu işin sonu yok. Ölümle ölüm olmaz. Bunun için siyasetçilerin, büyüklerin bir araya gelmesini ve barışı sağlamasını istiyoruz.

Bunun için ilçenin ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Şu an da 400 aile ve 2 bin nüfusla mağdur olduk. Bunun için birileri devreye girmeli. Okulumuz, mahallemiz bir. Yüz yüze bakıyoruz. Buna bir el uzatmak lazım.

Şu an ailemizden 200 kişi evde oturuyor. Masada yemek yediğim, çay içtiğim adama nasıl düşman gözüyle bakabilirim? Yüz yıllardır bir arada yaşıyoruz. Bu nedenle aramızda barış sağlanmasını istiyoruz." İsmail ailesinden bir diğer kişi ise, ikinci bir olayın meydana gelmemesi için evlerinden dışarı çıkamadıklarını ve ilk zamanlarda çocuklarını dahi okula göndermediklerini kaydetti.



"Barış için uygun ortam bekleniyor"

Güroymak Kaymakamı Rıfat Altan ise, bu tür olaylarda barışmanın biraz sancılı olduğunu söyledi.

Öncelikle firarilerin yakalanması veya teslim olması gerektiğini bildiren Altan, şöyle konuştu: "Bu olay hala o aşamaya gelmedi. Bu olayda daha önce barış için girişimler oldu. Ancak taraflar barışa yanaşmadılar. Ancak şimdi barışa daha yakınlar. ’Bir bizden bir onlardan gitti’ diyorlar. Bizler de uygun bir ortamın oluşmasını bekliyoruz. Herkes barışa daha yakın. Ancak koşullar daha oluşmadı.

Son olayda, vuran tarafın yakınlarınlan olup, resmi kuruluşlarda çalışan kişiler yıllık izin kullanıyor. Bir kısmı da emekli olmayı düşünüyor. Ancak ben ciddi bir tehdit algılamıyorum. Ancak tedbirli davranmakta fayda var. Öte yandan jandarma da olayı takip ediyor."



"Barış için hiçbir şart ileri sürülmemeli"



Güroymak Belediye Başkanı M. Emin Özkan da, ilçede hiç tasvip edilmeyen olayların meydana geldiğini söyledi.

Sorunun çözülmesi, barışa evrilmesi, insanların birbirleriyle kardeşçe yaşaması için bir takım girişimlerde bulunduklarını belirten Özkan, şöyle konuştu: "Ama bu gerçekleşmedi. Aileler birbirlerine tahammül etmedikleri, düşmanlık, kin ve intikam duygularını içlerinde hissettikleri için bu teklifimizi kabul etmediler. Bu sorun, taraflar hiçbir şart ileri sürmeden, barışla çözülmelidir. Bir daha bir insanın ölmemesi için, herkese görev düşmekte.

Burada bir mağduriyet söz konusu. Her şeye rağmen bunun önünü açmak, olayın barışla bitmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Bu olay da barışa evrilecektir."



Olayların Geçmişi

Bundan 4 yıl önce meydana gelen olayda Yahya Saçin, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Subaşı ailesinde 3 kişi tutuklanarak ceza evine konulmuştu. 4 yıl boyunca iki aile arasında barışın sağlanamaması nedeniyle, 27 Ekim tarihinde, ilçeye bağlı Günkırı beldesi yakınlarındaki, pancar tartma işine giden Suat Güngör (45) aracından indikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Suat Güngör’ün öldürülmesinin ardından olayın faillerinin henüz yakalanmadığı, sadece 4 yıl önce ölen Yahya Saçin’in 75 yaşındaki babası Halil Saçin’in tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulduğu bildirildi.