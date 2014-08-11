Bu köyde bir kişi bile oy kullanmadı

Bitlis'in Güroymak İlçesi Yamaç Köyü'nde siyasilere tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot ederek sandığa gitmedi. Köye gönderilen 2 sandık boş kaldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane bin 170 nüfuslu Yamaç Köyü'nde seçim heyecanı yaşanmadı. 2 sandıkta oy kullanacak 518 seçmen siyasilere tepki göstermek amacıyla sandığa gitmedi.

'Seçim bittikten sonra arayan olmuyor'

Cumhurbaşkanlığı seçimini, siyasilerin verdiği sözleri yerine getirmediği için boykot ettiklerini söyleyen köylüler, sandıkları boş gönderdi. 20 yıldan beri köylerinin yol, su, sulama, altyapı ve elektrik sorunlarının artık kronikleştiğini ve siyasilerin sadece seçimden seçime gelerek vaatlerde bulunduğunu anlatan Köy Muhtarı Veysi Kurt, "Yaptığımız tüm başvurular, hep boş çıktı. Siyasiler sadece gelip seçim zamanı oy isteyip boş vaatlerde bulunuyorlar. Seçim bittikten sonra da bizi soran kimse olmuyor. Biz de köylüler olarak bu seçimde tepkimizi sandığa gitmeyerek gösterme kararı aldık. Bundan sonra sorunlarımız çözülmeden ve verilen vaatler yerine gelmeden hiç bir seçimde sandığa gitmeyeceğiz" dedi.