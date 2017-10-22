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Bu köyde ağaçlardan meyve yemek tek şartla helal

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç İlçesi'ne bağlı Dikmen Köyü'nde yol boyunca asılan 'Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz helaldir' yazılı tabelalar dikkat çekiyor

22 Ekim 2017 13:03

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın İliç İlçesi\'ne bağlı Dikmen Köyü\'nde yol boyunca asılan \'Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz helaldir\' yazılı tabelalar dikkat çekiyor. Köylülerden 68 yaşındaki Ali Karaca, \"Köyümüzün çevresini yeşillendirdik. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İstiyoruz ki gelen misafirlerimiz de bizim kadar değer versin\" dedi.
Erzincan\'a 115 İliç İlçesi\'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 45 haneli Dikmen Köyü\'nde köy derneği ve halkın işbirliği ile yaklaşık 3 kilometrelik yol güzergahına 700 meyve fidanı dikildi. Köylüler tarafından sulaması ve bakımı yapılan fidanlar meyve vermeye başlayınca köy derneği yönetimi ilginç bir karar aldı. Anayoldan köye çıkan yaklaşık 7 kilometrelik yola \'Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz helaldir\' yazılı tabelalar asıldı. Köye gelenleri direklere asılı bu tabelalar karşılıyor.
İstanbul\'da oturan ve yaz aylarını köyünde geçiren 60 yaşındaki Mülazim Karaca, köy derneğinin desteği ile köy ve çevresinde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade ederek, köye çıkan yola yaklaşık 700 meyve fidanı diktiklerini söyledi. Köylerini güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaca, \"Köyümüz iki ilçeyi bağlayan yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle ziyaretçimiz çok oluyor. Yolun iki tarafına dikilen meyve ağaçlarından gelip geçen herkes istediği şekilde yiyebilir, yalnız ağaçlara zarar vermemek şartı ile. Canı çeken herkes güzelce yesin\" diye konuştu.
Köyde oturan Ali Karaca ise \"Zarar vermemek şartı ile helal olsun yazılı tabelalar astık. Köyümüzün çevresine elma, armut, şeftali, kiraz, dut gibi içeşitli meyve ağaçları dikerek yeşillendirdik. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İstiyoruz ki köyümüze gelen misafirlerimiz de bizim kadar yeşile değer versin\" dedi.

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