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Bu köyde 2 yıldan bu yana sabit telefon hatları çalışmıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde 2 yıl önce yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında yeraltında bulunan telefon hatlarının zarar görmesinden dolayı sabit telefon hatları ve buna bağlı internet hatlarının çalışmadığı beli

03 Aralık 2017 17:21

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde 2 yıl önce yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında yeraltında bulunan telefon hatlarının zarar görmesinden dolayı sabit telefon hatları ve buna bağlı internet hatlarının çalışmadığı belirtildi. Köy Muhtarı Hakan Tuğ, \"Köydeki yaşlılar cep telefonu kullanmıyor, cep telefonu bulananlar ise yüksek tepelere ve köyün dışına çıkarak telefon ile konuşabiliyor. Yetkililerden bu konuda duyarlılık ve sorunun giderilmesini bekliyoruz\" dedi.
Merkeze bağlı 300 haneli Gözebaşı köyünde 2 yıl önce kanalizyasyon çalışması yapılırken, yer altından geçen telefon iletim hatlarının zarar görmesi ve yapılan başvurulara rağmen hatların şimdiye kadar onarılmaması nedeniyle köy sakinlerinin 2 yıldır sabit telefon hatları ve internet kullanamadığı belirtildi. Köy Muhtarı Hakan Tuğ, 13 Mayıs 2015 tarihinde köylerinde  kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada yer altından geçen sabit telefon hatları kablolarının tahrip edildiğini belirterek, şöyle dedi:
\"Bu tarihten itibaren köyümüze sabit telefon hatları ve bunlara bağlı internet kullanılamıyor.Bu sorun yüzünden de tüm köy halkı mağdur oldu. Özellikle köyümüzdeki ailelerin çocuğunun çocukları polis, sağlıkçı ve askeri personeldir. Aileler çocukları ile telefon ile konuşamıyor, büyük bir mağduriyet yaşıyorlar.\"
Köylerinde bulunan yaşlıların cep telefonu kullanamadığını ve sabit telefonları 2 yıl öncesine kadar kullandıklarını belirten Muhtar Tuğ, şöyle devam etti:
\"Durum böyle olunca aileler çocuklarına ulaşamıyor.Bu konuda çok girişimlerde bulundum. 2 yıl bitti neredeyse 3 yıla girecek merkeze bağlı Elazığ\'ın en büyük köylerinden biri olmasına rağmen telefon ve internet hizmeti alamıyoruz. Yetkililerimizin konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Köyümüzde cep telefon hatları da çok iyi kullanılmıyor. Merkeze 17 kilometre uzaklıkta olması ve verici istasyonu bulunmasına rağmen köy halkımız köşe bucak, yüksek tepelere çıkarak yada köyün dışına çıkarak ancak cep telefonu ile iletişim kurabiliyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz, duyarlılık bekliyoruz.\"

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