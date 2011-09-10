Bu köy göç alıyor!

T24 - 1800 kişinin yaşadığı 460 haneden oluşan Bursa'nın Gedelek Köyü sürekli göç alıyor. 48 imalathanesi ile Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Gedelek Köyü'nde, turşu sezonunda tam 2 bin kişi çalışıyor.





Orhangazi İlçesi'ne bağlı Gedelek Köyü, Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Turşu imalathanelerinde çalışmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de insanların geldiği bu köyde yaşayanlar arasında fakir yok. Yaşlıların emekli, gençlerin ise imalathanelerde işçi olarak çalıştığı Gedelek Köyü, her yıl ürettiği 50 bin ton turşunun 5 bin tonunu ihraç ediyor.



Türkiye'de işsizlik nedeniyle bir çok köyde yaşayanlar büyük şehire göç ederken, 1800 kişinin yaşadığı 460 haneden oluşan Bursa'nın Gedelek Köyü sürekli göç alıyor. Toplam 48 imalathanesi ile Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Gedelek Köyü'nde, turşu sezonunda tam 2 bin kişi çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen insanların yerleştiği Gedelek Köyü'nde yaşayanların hepsi işçi. Yaşlıların emekli olduğu köyde 400 otomobil 90'da traktör bulunuyor.



Çalışan işcilerin her birinin sigortalı olup en az asgari ücretten maaş aldıklarını söyleyen Gedelek Köyü Muhtarı Osman Trak, "Köyümüz çok ilginç. İnsanlar köylerden kaçarken biz çalıştırmak için işci arıyoruz. Köyümüzde ürettiğimiz turşuların yüzde 5'ini, Türki cumhuriyetlerine, AB ülkelerine, Amerika'ya ve Kanada'ya satıyoruz" dedi.



Köylerindeki sebze ve meyvelerin turşu yapılması için yeterli olmadığını, bu nedenle küçük salatalıkların Balıkesir'den biberlerin Çanakkale'den, pancar ve lahananın Afyonkarahisar'dan geldiğini söyleyen Muhtar Osman Trak, turşu fiyatlarının 1.5 ile 3.5 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

