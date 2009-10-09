'Bu Köşedeki Adam' Hrant Dink

Hrant Dink'in Agos, Yeni Binyıl ve Birgün gazetelerindeki yazılarından oluşan, 'Bu Köşedeki Adam' kitapçılarda satışa sunuldu.



19 Ocak 2007'de gazetesinin önünde öldürülen Hrant Dink'in yazılarından oluşan 'Bu Köşedeki Adam' yayınlandı. Kitap, adını Dink'in, 2 Nisan 1999'da Agos gazetesindeki ilk yazısından alıyor.



Hrant Dink ilk yazısında şöyle yazmıştı: ''Bu köşedeki adam aslında bir yazar değil. Hele hele gazetecilikle üç yıl öncesine kadar uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır. Çok okumayı sevmekten başkaca bir iddiası yoktur. Dilbilgisi kurallarının ihlali, bozuk cümleler, en fazla tashih hataları hep onun yazısında olur. Genellikle konuştuğu gibi yazar, edebiyatçı yanı güçlü değildir. Ne yazarlığın tekniğini bilir, ne de bu mesleğin okulunu okumuştur. Kaptığı köşeye dikkat etmek bile bu konudaki iddiasızlığının bir ölçüsüdür; "Devam sayfasının köşe yazanı". Devam sayfası dediğiniz ana sayfalardan artakalmış fazla yazıların sıkıştırıldığı sayfa değil midir? Her hafta yaptığı şey, sayfa sekreterinin yazı fazlalarını ve ilanları sayfaya yerleştirdikten sonra kendisine bıraktığı boş alanı kadar bir şeyler karalayarak doldurmaktan ibarettir. Sayfa sekreteri "İşte bu kadar yazacaksın" der, o da o hafta o kadarcık yarenleşir okurlarıyla. Yer kalmadığında yazı yazmadığı çok olmuştur.''



Hrant Dink yazılarında anlatmak istediğini her zaman çok iyi anlatsa da bazıları tarafından hep yanlış anlaşıldı. Karin Karakaşlı'nın yayıma hazırladığı kitap, Hrant Dink'i bir kez daha anlamak için onun köşe yazılarını toplu bir şekilde sunuyor.



"Türkiyeliyim... Ermeniyim... İliklerime kadar da Anadoluluyum. Bir gün dahi olsa, ülkemi terk edip, geleceğimi Batı denilen o "hazır özgürlükler cenneti"nde kurmayı, başkalarının bedeller ödeyerek yarattıkları demokrasilere sülük misali yamanmayı düşünmedim. Kendi ülkemi de o türden özgürlükler cennetine dönüştürmek ise temel kaygım oldu. Ülkem Sivas için ağlarken, ağladım. Halkım çetelerle boğuşurken, boğuştum. Kendi kaderimi ülkemin özgürlüğünü yaratma süreciyle eşledim. Şu anda yaşayabildiğim ya da yaşayamadığım haklara da bedavadan konmadım, bedelini ödedim, hâlâ da ödüyorum. Ama artık...



Birilerinin 'Bizim Ermenilerimiz' pohpohlamalrından da, 'içimizdeki hainler' kışkırtmasından da bıktım. Normal ya da sıradan yurttaş olduğumu unutturan dışlanmışlıktan da, boğarcasına kucaklanılmaktan da usandım.''



Hrant Dink'in Agos, Yeni Binyıl ve Birgün gazetelerindeki yazılarından oluşan, 'Bu Köşedeki Adam', Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları'nın yayınladığı ikinci Hrant Dink kitabı.



''... eğer bu yıkımlar olmasaydı, bugün benim ülkem çok daha yaşanılır, çok da imrenilir olurdu.''